Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

من خامنئي إلى سليماني.. قائمة بأبرز شخصيات إيران خلال 46 عاماً

Lebanon 24
24-01-2026 | 12:00
من خامنئي إلى سليماني.. قائمة بأبرز شخصيات إيران خلال 46 عاماً
من خامنئي إلى سليماني.. قائمة بأبرز شخصيات إيران خلال 46 عاماً photos 0
منذُ انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979 وتولي الإمام روح الله الخميني الحُكم في البلاد، برزت أسماء شخصيات عديدة كان لها تأثير في المشهد الإيراني داخلياً وخارجياً، فيما رسم هؤلاء أيضاً سياسات إيران التي ما زالت قائمة حتى اليوم.
 

ومع الحديث عن إمكانية تنفيذ الولايات المتحدة الأميركية ضربة على إيران، وما يمكن أن يلحقها ذلك من تغيير في النظام وإسقاط حُكم المُرشد الإيراني علي خامنئي، تعودُ الذاكرة إلى عددٍ من الشخصيات التي كان له شأن كبير في إيران.. فمن هي هذه الشخصيات؟ وما هو دورها؟


أولاً: حقبة الإمام روح الله الخميني (1979–1989)
 

1- الإمام روح الله الموسوي الخميني
 

- المنصب: مؤسس الجمهورية الإسلامية وقائد الثورة (الولي الفقيه الأول)
 

- الدور: أسقط نظام الشاه، وأسّس مبدأ ولاية الفقيه، ورسم هوية النظام المعادية للنفوذ الأميركي والإسرائيلي.
 

2- علي خامنئي
 

- المنصب آنذاك: رئيس الجمهورية (1981–1989)
 

- الدور: واجهة سياسية للنظام خلال الحرب بين إيران والعراق، كما أنه كان مقرّباً من الخميني.
 

3- مير حسين موسوي
 

- المنصب: رئيس الوزراء
 

- الدور: إدارة الاقتصاد والحرب، محسوب على التيار الثوري التقليدي.
 

4- أكبر هاشمي رفسنجاني
 

- المنصب: رئيس مجلس الشورى وقائد فعلي لإدارة الحرب
 

- الدور: رجل التوازن بين الثورة والدولة، كما أنه كان له نفوذ واسع داخل النظام.
 

ثانياً: المرحلة الانتقالية بعد الخميني (1989)
 

1- علي خامنئي
 

- المنصب: المرشد الأعلى (منذ 1989)
 

- الدور: رسّخ سلطة المرشد، عزّز دور الحرس الثوري، نقل النظام من "ثورة" إلى "دولة أمنية – إقليمية".
 

- سمة المرحلة: تماسك داخلي + توسّع نفوذ إقليمي.
 

2- أكبر هاشمي رفسنجاني
 

- المنصب: رئيس الجمهورية (1989–1997)
 

- الدور: إعادة الإعمار بعد الحرب، انفتاح اقتصادي نسبي، علاقات إقليمية براغماتية.
 

ثالثاً: حقبة الإصلاح والمحافظة (1997–2013)
 

1- محمد خاتمي
 

- المنصب: رئيس الجمهورية (1997–2005)
 

- الدور: مشروع الإصلاح، الحريات، "حوار الحضارات"
 

- الحدود: اصطدم بمؤسسات النظام العميقة (المرشد – الحرس – القضاء).
 

2- محمود أحمدي نجاد
 

- المنصب: رئيس الجمهورية (2005–2013)
 

- الدور: خطاب ثوري شعبوي، تصعيد مع الغرب، تسريع البرنامج النووي.
 

رابعاً: الحقبة المعاصرة (2013 ولغاية الآن)
 

1- حسن روحاني
 

- المنصب: رئيس الجمهورية (2013–2021)
 

- الدور: الاتفاق النووي (2015)، سياسة تهدئة مع الغرب
 

- التحديات: العقوبات الأميركية، انسحاب ترامب من الاتفاق.
 

2- إبراهيم رئيسي (حتى وفاته عام 2024)
 

- المنصب: رئيس الجمهورية
 

- الدور: تيار محافظ صلب، تقارب كامل مع خامنئي، تشديد داخلي، وكان مطروحاً كخليفة محتمل للمرشد
 

خامساً: القادة العسكريون والأمنيون المؤثرون
 

1- قاسم سليماني
 

- المنصب: قائد فيلق القدس (حتى اغتياله عام 2020)
 

- الدور: مهندس النفوذ الإيراني في العراق، سوريا، لبنان، اليمن
 

- المكانة: رمز إقليمي عابر للتيارات داخل إيران.
 

2- حسين سلامي
 

- المنصب: قائد الحرس الثوري
 

- الدور: تشديد المواجهة مع إسرائيل وأميركا، دعم "محور المقاومة". 
الولايات المتحدة

الإسرائيلي

الإيراني

العقوبات

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

التيار

