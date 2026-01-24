6 أشخاص أُصيبوا... سيارة تحطّمت داخل مطار أميركيّ

تحطمت سيارة في مدخل مطار "واين كاونتي" في مدينة الأميركية، بعدما اصطدمت بمكتب تذاكر مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص.



وقالت سلطات إنه تم احتجاز سائق السيارة، وتجري الشرطة تحقيقاً. (روسيا اليوم)

