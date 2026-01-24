أرقام تكشف "رحلة النفط".. ماذا ينتظرنا عام 2050؟

يوم الأربعاء الماضي، أعلنت أنَّ الطلب العالمي على لعام 2026 سيزداد، متوقعة أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 930 ألف برميل يومياً هذا العام، مقابل 860 ألف برميل يومياً في تقريرها السابق.





مع هذا، تُظهر الأرقام أن الطلب ارتفع من 87.6 مليون برميل يومياً في 2010 إلى 99.2 مليون برميل يومياً في 2023، وبلغ نحو 100 مليون برميل يومياً في 2024.





وفي ما يلي بيانات تظهر نمو النفط المستمر حتى منتصف القرن الحالي، أي بحلول العام 2050:





- الطلب على النفط سيرتفع بنسبة 13% بحلول عام 2050 وسيصلُ إلى 112.8 مليون برميل يومياً





- عام 2010، كان الطلب على النفط يصل إلى 87.6 مليون برميل يومياً



- عام 2023، كان الطلب على النفط يصل إلى 99.2 مليون برميل يومياً

- عام 2024، كان الطلب على النفط يصل إلى 100 مليون برميل يومياً



- عام 2035، سيصل الطلب على النفط إلى 105.3 مليون برميل يومياً



- عام 2050، سيصل الطلب على النفط إلى 112.8 مليون برميل يومياً





وفعلياً، سيبقى النفط اساسياً في قطاعات النقل، الصناعة، فيما الإعتماد الأكبر عليه سيستمر في الدول الناشئة.



كذلك، فإن التوسع الصناعي والنمو السكاني في والشرق الأوسط، يمثل عاملاً من عوامل دعم استمرار الطلب. (الخليج أونلاين)





