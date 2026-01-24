تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها

رصدت 26 طائرة عسكرية و6 سفن بحرية تابعة للصين.

كما أشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.



وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.

ورداً على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني. (العربية)