جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها

Lebanon 24
24-01-2026 | 05:32
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها photos 0
رصدت وزارة الدفاع التايوانية 26 طائرة عسكرية و6 سفن بحرية تابعة للصين.
 
كما أشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.
 
ورداً على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني. (العربية)
مواضيع ذات صلة
تايوان تعلن رصد 26 طائرة عسكرية و6 سفن صينية حول أراضيها
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان: رصد 77 طائرة عسكرية صينية بالقرب من تايوان خلال آخر 24 ساعة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان: الصين نشرت سفنا حربية في إطار عمليات عسكرية
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تايوان: رصدنا حاملة طائرات صينية تبحر في المضيق
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 15:12:37 Lebanon 24 Lebanon 24

