16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
13
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
عربي-دولي
تايوان ترصد طائرات وسفن عسكريّة صينيّة حول أراضيها
Lebanon 24
24-01-2026
|
05:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
رصدت
وزارة الدفاع التايوانية
26 طائرة عسكرية و6 سفن بحرية تابعة للصين.
كما أشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.
وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في
مضيق تايوان
ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.
ورداً على ذلك أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني. (العربية)
