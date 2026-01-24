الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"

نفت ، ما يتم تداوله من معلومات عن تمديد الهدنة مع قوات (قسد).



ونقلت عن مصدر في الوزارة أنه: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد". (إرم نيوز)

