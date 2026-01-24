تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
الخارجية السورية: لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع "قسد"
Lebanon 24
24-01-2026
|
06:01
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفت
وزارة الخارجية السورية
، ما يتم تداوله من معلومات عن تمديد الهدنة مع قوات
سوريا
الديمقراطية
(قسد).
ونقلت
قناة الإخبارية
السورية
عن مصدر في الوزارة أنه: "لا صحة لما يتم تداوله بشأن تمديد المهلة مع قسد". (إرم نيوز)
