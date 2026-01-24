تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
من التحذير إلى التصعيد و "ترقب الضربة".. مسار تصعيد ترامب ضدّ إيران
Lebanon 24
24-01-2026
|
06:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
منذ اندلاع الشرارة الأولى للاحتجاجات الشعبية في طهران، دخلت
واشنطن
على الخط، وأطل في الأفق سيناريو الضربة العسكرية.
أواخر شهر كانون الأول الماضي، هدد الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
بالتدخل في حال أي إطلاق نار على المتظاهرين.
وفعلياً، فقد بدأ التدخل بتنديدات أميركية، وتحذيرات من أن الولايات المتحدة لن تقف مكتوفة الأيدي في حال أطلقت السلطات
الإيرانية
النار على المحتجين.
ومطلع شهر كانون الثاني الجاري، هدد
ترامب
صراحة بضربة عسكرية ضد
إيران
، ثم ارتفع سقف التهديدات بتحذير ترامب للإيرانيين مباشرة، من أن أي إعدام في صفوف المتظاهرين، سيقابل بضربة لم تختبر إيران مثيلا لها من قبل.
وفي الرابع عشر من كانون الثاني الجاري، وصلت التوترات إلى الذروة مع سحب القوات الأميركية أفرادا من قاعدة "العديد" في قطر وتحويل مسار الرحلات الجوية بعيداً عن الأجواء الإيرانية تحسبا لضربة وشيكة محتملة.
وبعد ذلك، حث ترامب الشعب
الإيراني
على السيطرة على مؤسسات الدولة، وطمأن الإيرانيين، بأن المساعدة في طريقها إليهم.
وبالتزامن كانت تعزيزات عسكرية أميركية تشق طريقها نحو المنطقة، منها حاملة الطائرات "لينكولن" ، وأصول دفاعية وجوية إضافية، حتى أن تقارير إسرائيلية، تشير إلى أن الانتشار الأميركي في
الشرق الأوسط
، بلغ أعلى مستوى له منذ 8 أشهر.
وبدا في ظل هذا التحشيد، أن الضربة قادمة لا محالة، لكن ترامب خرج بعدها ليعلن التراجع عن هذا السيناريو، مبررا خطوته، بوقف طهران عمليات إعدام مقررة بحق متظاهرين.
بعد ذلك، عادت النبرة لترتفع، بتهديد ترامب مجدداً لإيران بمحوها عن وجه الأرض، إذا نفذت تهديدات باغتياله.
وإثر ذلك، أعلن الرئيس الأميركي بعد ذلك أن واشطن تراقب الوضع من كثب، وأن أسطولاً حربياً ضخماً في طريقه إلى المنطقة.
كذلك، حذر ترامب طهران من تداعيات استمرار برنامجها
النووي
والصاورخي.
والجمعة، ذكرت "القناة الـ12"
الإسرائيلية
، أنّ حشد القوات الأميركية في الشرق الأوسط يتواصل، مشيرة إلى أنّه من المتوقع اكتمال نشر تلك القوات خلال أيام قليلة.
القناة كشفت أن القوات الأميركية التي تحشدُ نفسها في المنطقة تشمل حاملة طائرات، 6 سفن حربية، غواصتان، أكثر من 100 طائرة مقاتلة، عشرات الطائرات المخصصة للتزود بالوقود والاستطلاع، أنظمة اعتراض الصواريخ الباليستية، مئات صواريخ الكروز.
وفي تقرير لها ترجمهُ "لبنان24"، تقول القناة إنّ "
إسرائيل
لا تزال على أهبة الاستعداد واليقظة التامة تحسباً لهجوم أميركي محتمل على إيران"، مشيرة إلى أنّ "
تل أبيب
تُدرك أنه على الرغم من إعلان الرئيس الأميركي
دونالد
ترامب علناً عن إمكانية إجراء محادثات مع إيران، إلا أن المسار الأرجح هو مسار الهجوم العسكري".
ويقول التقرير أيضاً" إن الجهاز الدفاعي يخشى سيناريو سوء تقدير"، ويُكمل: "في أحد السيناريوهات، قد يخشى الإيرانيون أن يكون قرار ترامب بالهجوم قد اتُخذ بالفعل، وبالتالي يقررون مهاجمة إسرائيل قبل ذلك".
في غضون ذلك، تحدثت القناة عن أن شركة الطيران الهولندية "KLM" ألغت بشكل مفاجئ رحلتيها الليليتين المقررتين اليوم الجمعة وغداً السبت إلى إسرائيل من دون اتضاح الأسباب حتى الآن، بحسب ما نقلت القناة 12 الإسرائيلية.
