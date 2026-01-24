تحركات جوية.. ماذا يجري بين الصين وتايوان؟

رصدت التايوانية 26 طائرة عسكرية و 6 سفن بحرية تابعة للصين، وأشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.



وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.



ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع "تايوان نيوز"، السبت.



ويتزامن هذا التطور مع مغادرة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة لها، الجنوبي، وتوجهها غربا الأسبوع الماضي.



ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 220 مرة وسفنا 162مرة.



ومنذ أيلول 2020، زادت استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.



ويعرف الاستراتيجية والدولية (سي.إس. ي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".



وتصف الصين تايوان، حليفة ، جزءا لا يتجزأ من أراضيها.

