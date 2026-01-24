تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

تحركات جوية.. ماذا يجري بين الصين وتايوان؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:43
تحركات جوية.. ماذا يجري بين الصين وتايوان؟
رصدت وزارة الدفاع التايوانية 26 طائرة عسكرية و 6 سفن بحرية تابعة للصين، وأشارت إلى "ثلاثة أنشطة بالونات" حول أراضيها، بين الساعة السادسة صباح أمس الجمعة واليوم السبت.

وأفادت التقارير بأن 18 طائرة عبرت الخط الفاصل في مضيق تايوان ودخلت منطقة تحديد الدفاع الجوي الشمالية والوسطى والجنوبية الغربية للبلاد.

ورداً على ذلك، أرسلت تايوان طائرات وسفناً بحرية ونشرت أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني، حسب موقع "تايوان نيوز"، السبت.

ويتزامن هذا التطور مع مغادرة حاملة الطائرات الأميركية "يو إس إس أبراهام لينكولن" وثلاث مدمرات مرافقة لها، بحر الصين الجنوبي، وتوجهها غربا الأسبوع الماضي.

ورصدت تايوان، منذ بداية الشهر الجاري، طائرات عسكرية صينية 220 مرة وسفنا 162مرة.

ومنذ أيلول 2020، زادت الصين استخدامها لتكتيكات المنطقة الرمادية بزيادة عدد الطائرات العسكرية والسفن البحرية العاملة حول تايوان بشكل تدريجي.

ويعرف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (سي.إس. ي.إس) تكتيكات المنطقة الرمادية بأنها "جهد أو سلسلة من الجهود تتجاوز الردع الثابت وضمان تحقيق أهداف الأمن لدولة ما بدون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة".

وتصف الصين تايوان، حليفة الولايات المتحدة، جزءا لا يتجزأ من أراضيها.
مواضيع ذات صلة
الدفاع الروسية: أجرينا مناورات جوية مشتركة مع الصين في آسيا والمحيط الهادئ
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين: إمدادات الأسلحة الأميركية لتايوان تهدد بنزاع عسكري بين تايبيه وبكين
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نعترض على مساعي الصين للانتقام من شركات أميركية بسبب دعم مبيعات أسلحة لتايوان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تفرض عقوبات على شركات دفاعية أميركية على صلة بتايوان
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 17:26:02 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الجنوبية الغربية

مركز الدراسات

وزارة الدفاع

مضيق تايوان

بحر الصين

الرمادي

الشمالي

