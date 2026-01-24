أسوأ أزمة إنسانية في الضفة منذ الـ67.. إسرائيل تفرض "نزوحاً قسرياً"!

قال لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" ، إن تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ 1967، بسبب العدوان على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسراً.



وقال لازاريني، عبر منصة "آكس"، اليوم السبت: "بعد مرور عام على بداية العملية العسكرية المسماة الجدار الحديدي، لا يزال 33 ألف نازح قسراً من مخيمات لاجئي ، في ". وأشار لازاريني إلى أن فرق أونروا تعمل على الأرض لمساعدة اللاجئين الذين نزحوا حديثاً ودُفعوا إلى مزيد من الفقر، في ظل غياب أي بدائل مجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".



وأضاف؛ "في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات، ما يقلّص فرص تعافي هذه المجتمعات".





وأكد فيليب لازاريني أن "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل تحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من ".