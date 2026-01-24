تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
الرئيسية
Advertisement

عربي-دولي

أسوأ أزمة إنسانية في الضفة منذ الـ67.. إسرائيل تفرض "نزوحاً قسرياً"!

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:47
أسوأ أزمة إنسانية في الضفة منذ الـ67.. إسرائيل تفرض نزوحاً قسرياً!
أسوأ أزمة إنسانية في الضفة منذ الـ67.. إسرائيل تفرض نزوحاً قسرياً! photos 0
قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" فيليب لازاريني، إن الضفة الغربية تشهد أسوأ أزمة إنسانية منذ 1967، بسبب العدوان الإسرائيلي على مخيماتها وإجبار عشرات الآلاف على النزوح منها قسراً.

وقال لازاريني، عبر منصة "آكس"، اليوم السبت: "بعد مرور عام على بداية العملية العسكرية الإسرائيلية المسماة الجدار الحديدي، لا يزال 33 ألف نازح قسراً من مخيمات لاجئي فلسطين، في شمال الضفة الغربية". وأشار لازاريني إلى أن فرق أونروا تعمل على الأرض لمساعدة اللاجئين الذين نزحوا حديثاً ودُفعوا إلى مزيد من الفقر، في ظل غياب أي بدائل مجدية للحصول على الرعاية الصحية والتعليم والخدمات الاجتماعية".

وأضاف؛ "في الوقت نفسه، تواصل القوات الإسرائيلية هدم مساحات واسعة من المخيمات، ما يقلّص فرص تعافي هذه المجتمعات".


وأكد فيليب لازاريني أن "الأونروا تواصل عملها، ولكن لمواصلة هذا العمل تحتاج إلى دعم سياسي ومالي مستمر من الدول الأعضاء".
