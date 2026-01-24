تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

كلام عن "جرائم مالية".. ترامب يطالب بـ"التحقيق" مع نائبة من أصول صومالية

Lebanon 24
24-01-2026 | 06:54
كلام عن جرائم مالية.. ترامب يطالب بـالتحقيق مع نائبة من أصول صومالية
كلام عن جرائم مالية.. ترامب يطالب بـالتحقيق مع نائبة من أصول صومالية photos 0
طالب الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتحقيق مع النائب الديمقراطية إلهان عمر، ممثلة ولاية مينيسوتا، التي اتهمها بارتكاب "جرائم مالية وسياسية"، بعد ارتفاع ثروتها إلى ملايين الدولارات، منذ دخولها الكونغرس في 2019.

ووفق موقع "نيوزماكس"، قال ترامب عبر "تروث سوشيال"، الخميس، إن "ثروة النائب إلهان عمر تتجاوز 30 مليون دولار"، مضيفاً أنه "لا يمكن جمع مثل هذه الثروة بشكل قانوني من خلال راتب سياسي"، مطالباً بتحقيق فوري معها.

 
وتُعدّ عمر، المولودة في الصومال والحاصلة على الجنسية الأميركية، هدفاً متكرراً لانتقادات ترامب، منذ انتخابها لتمثيل الدائرة الخامسة في مدينة مينيابوليس في 2019.  

ودعا ترامب في وقت سابق هذا الشهر، إلى سجنها أو ترحيلها، بسبب عمليات احتيال، مرتبطة بالصومال في ولاية مينيسوتا.

وفي الحالتين، لم يقدم ترامب أدلة مباشرة تربط عمر بأي مخالفات قانونية، كما لم توجه لها اتهامات رسمية في قضايا احتيال في الولاية.



ثروة زوجها


وتستند تقديرات الثروة التي أشار إليها ترامب إلى الإفصاحات المالية الرسمية للنائب. 

وفي أيار 2025، كشفت عمر أصولاً مالية كبرى، معظمها  لزوجها، مستشار الحملات السياسية تيم مينيت، الذي تزوجته في 2020. 


ويملك مينيت شركة نبيذ، تُقدّر قيمتها بما بين مليون و5 ملايين دولار، إضافة إلى شركة استثمار، تتراوح قيمتها بين 5 و25 مليون دولار. 


وبناءً على هذه التقديرات، تتراوح الثروة الصافية لعمر وزوجها بين 6 و30 مليون دولار، بعد خصم الالتزامات المالية، بما فيها قروض دراسية مستحقة على عمر تتراوح بين 15 ألفاً و50 ألف دولار. 


أيضاً، تُظهر الإفصاحات أن الجزء الأكبر من ثروة الزوجين، لمينيت، في حين تتراوح أصول عمر الشخصية بين 16 ألفاً و65 ألف دولار.

وفي أعقاب الإفصاحات المالية، أعلن رئيس لجنة الرقابة في مجلس النواب الأميركي، النائب الجمهوري جيمس كومر، أن اللجنة تحقق في القضية، مؤكداً أن "الإجابات ستأتي إما عبر لجنة الأخلاقيات أو لجنة الرقابة".
