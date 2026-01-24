إنفصال ملكيّ بعد 26 عاماً من الزواج!

أعلن الأمير برنارد والأميرة أنيت من انفصالهما رسميًا بعد زواج دام قرابة 26 عامًا.

وجاء في بيان مشترك: "بعد 25 عامًا من الزواج، قررنا الانفصال. وقد تم ذلك بالتراضي والاحترام المتبادل. سنواصل رعاية أطفالنا الثلاثة معًا. ومع ذلك، يبقى هذا قرارًا صعبًا. لذا نرجو من الجميع تفهم الأمر واحترام خصوصيتنا".



