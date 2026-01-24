تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
إقتصاد

باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة

Lebanon 24
24-01-2026 | 07:51
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة
باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار.. ليبيا تُوقّع شراكات دولية جديدة في مجال الطاقة photos 0
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أن ليبيا تشهد اليوم توقيع حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاستراتيجية التي تمثل إنجازا نوعيا وفريدا.

وأوضح الدبيبة في منشور عبر منصة "إكس" أن هذه الاتفاقيات تأتي في إطار توسيع مسارات التعاون والاستثمار، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى الخدمات، إلى جانب دعم الاستقرار المالي بما ينعكس مباشرة على دخل المواطن ومعيشته.

وأشار إلى أن أبرز هذه الشراكات تتمثل في توقيع اتفاق تطوير طويل المدى لمدة 25 عاما ضمن شركة الواحة للنفط، بالشراكة مع شركتي "توتال إنيرجيز" الفرنسية و"كونوكو فيليبس" الأميركية، باستثمارات تتجاوز 20 مليار دولار، ممولة بالكامل من خارج الميزانية العامة للدولة.

وحسب الدبيبة، فإن الاتفاق يستهدف رفع القدرة الإنتاجية بنحو 850 ألف برميل يوميا، مع توقع تحقيق صافي إيرادات للدولة يتجاوز 376 مليار دولار، ما يمثل دفعة قوية لقطاع الطاقة والاقتصاد الوطني بشكل عام. (روسيا اليوم)
إقتصاد

عربي-دولي

عبد الحميد الدبيبة

الاقتصاد الوطني

الوحدة الوطنية

روسيا اليوم

برميل يوميا

عبد الحميد

الفرنسية

بشكل عام

