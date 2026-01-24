تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
في العراق... أحرق طليقته بمادة شديدة الخطورة
Lebanon 24
24-01-2026
|
10:20
A-
A+
photos
0
A+
A-
أقدم رجل في محافظة
كركوك
العراقية
، على ارتكاب جريمة مروعة بحق طليقته، وعمد إلى حرقها بمادة ماء النار الكيميائية الشديدة الخطورة.
ونُقلت السيدة المصابة إلى المستشفى، بينما ألقت
الأجهزة الأمنية
القبض على المتهم، وأحالته إلى
القضاء
للتحقيق معه ومحاكمته. (ارم نيوز)
