السيسي: من لا يقدر على المسؤولية فليغادر

قال عبدالفتاح ، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، إنّ "من لا يعلم أو لا يقدر على المسؤولية عليه أن يغادر".



وأكد أن العمل والإرادة الواعية هما السبيل الوحيد لتغيير مصائر الأمم، وأن المحاسبة تطال الجميع بلا استثناء.

وأضاف أنه يحاول بكل ما من قوة إصلاح ، وعلى رأسها التعليم والصحة والجيش والشرطة، نافياً وجود أي خصومة أو حقد مع أي مسؤول.



وطالب بتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التي تدفع الدولة إلى أرحب من التطور والتقدم، وتضع مصر في المكانة المرموقة التي تليق بها بين الأمم. (العربية)