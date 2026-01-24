تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

السيسي: من لا يقدر على المسؤولية فليغادر

Lebanon 24
24-01-2026 | 10:48
السيسي: من لا يقدر على المسؤولية فليغادر
السيسي: من لا يقدر على المسؤولية فليغادر photos 0
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في كلمته خلال الاحتفال بعيد الشرطة الـ74، إنّ "من لا يعلم أو لا يقدر على المسؤولية عليه أن يغادر".

وأكد أن العمل والإرادة الواعية هما السبيل الوحيد لتغيير مصائر الأمم، وأن المحاسبة تطال الجميع بلا استثناء.
 
وأضاف أنه يحاول بكل ما أوتي من قوة إصلاح مؤسسات الدولة، وعلى رأسها التعليم والصحة والجيش والشرطة، نافياً وجود أي خصومة أو حقد مع أي مسؤول.

وطالب بتأهيل كوادر شابة في مختلف المجالات ليكونوا القاطرة التي تدفع الدولة إلى آفاق أرحب من التطور والتقدم، وتضع مصر في المكانة المرموقة التي تليق بها بين الأمم. (العربية)
مؤسسات الدولة

الرئيس المصري

الفتاح

سيسي

آفاق

مصري

أوتي

