"المُربك".. السلاح الغامض الذي شلّ دفاعات فنزويلا

كشف ترمب، في مقابلة مع صحيفة " بوست"، عن استخدام سلاح سري جديد يُدعى "المُربك" (The Jumbler)، خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات في كاراكاس في الثالث من كانون الثاني، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.



وأوضح ترمب أن هذا السلاح نجح في تعطيل كافة المعدات الدفاعية والأنظمة الرادارية الروسية والصينية التابعة لفنزويلا، مما مكن المروحيات الأمريكية من الهبوط وتنفيذ المهمة دون وقوع خسائر في صفوف جنودها. ووصف ترمب السلاح بأنه غامض ولا يُسمح بالحديث عن تفاصيله، مشيراً إلى أن القوات الفنزويلية حاولت إطلاق الصواريخ لكن الأنظمة لم تستجب.



ونقلت الصحيفة شهادة أحد حراس مادورو، الذي وصف الهجوم بظهور طائرات مسيّرة تلتها 8 مروحيات، مشيراً إلى أن السلاح أطلق ما يشبه "الموجة الصوتية الشديدة" التي تسببت في عجز الحراس عن الحركة وإصابتهم بنزيف حاد من الأنوف وتقيؤ دموي. وربطت التقارير بين هذا السلاح وأسلحة الطاقة النبضية التي طورتها الإدارة السابقة.



وكان الجيش الأمريكي قد شن هجوماً، انتهى باقتياد مادورو وزوجته إلى لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، فيما أعلن ترمب أن ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية مع إرسال شركات استثمارية لقطاع .



(نيويورك بوست)

