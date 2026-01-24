تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

"المُربك".. السلاح الغامض الذي شلّ دفاعات فنزويلا

Lebanon 24
24-01-2026 | 11:16
A-
A+
المُربك.. السلاح الغامض الذي شلّ دفاعات فنزويلا
المُربك.. السلاح الغامض الذي شلّ دفاعات فنزويلا photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك بوست"، عن استخدام سلاح سري جديد يُدعى "المُربك" (The Jumbler)، خلال العملية العسكرية التي نفذتها القوات الأمريكية في كاراكاس في الثالث من كانون الثاني، وأسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس.

وأوضح ترمب أن هذا السلاح نجح في تعطيل كافة المعدات الدفاعية والأنظمة الرادارية الروسية والصينية التابعة لفنزويلا، مما مكن المروحيات الأمريكية من الهبوط وتنفيذ المهمة دون وقوع خسائر في صفوف جنودها. ووصف ترمب السلاح بأنه غامض ولا يُسمح بالحديث عن تفاصيله، مشيراً إلى أن القوات الفنزويلية حاولت إطلاق الصواريخ لكن الأنظمة لم تستجب.

ونقلت الصحيفة شهادة أحد حراس مادورو، الذي وصف الهجوم بظهور طائرات مسيّرة تلتها 8 مروحيات، مشيراً إلى أن السلاح أطلق ما يشبه "الموجة الصوتية الشديدة" التي تسببت في عجز الحراس عن الحركة وإصابتهم بنزيف حاد من الأنوف وتقيؤ دموي. وربطت التقارير بين هذا السلاح وأسلحة الطاقة النبضية التي طورتها الإدارة السابقة.

وكان الجيش الأمريكي قد شن هجوماً، انتهى باقتياد مادورو وزوجته إلى الولايات المتحدة لمواجهة تهم تتعلق بالمخدرات والأسلحة، فيما أعلن ترمب أن واشنطن ستتولى إدارة شؤون فنزويلا خلال فترة انتقالية مع إرسال شركات استثمارية لقطاع النفط.

(نيويورك بوست)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ترامب لنيويورك بوست: السلاح السري الجديد "المربك" عطل أجهزة العدو عندما اعتقلت قواتنا مادورو وزوجته
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"السلاح المرعب"… كيف أسقطت واشنطن دفاعات فنزويلا خلال دقائق
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة إسرائيلية تكشف تفاصيل "النفق الغامض" وسط غزة
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ما هو "المقترح البريطاني" الذي يُمكن تطبيقه لنزع سلاح "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 19:26:26 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

الرئيس الأمريكي

الأمريكية

نيويورك

الصينية

دونالد

واشنطن

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
12:23 | 2026-01-24
Lebanon24
12:02 | 2026-01-24
Lebanon24
12:00 | 2026-01-24
Lebanon24
10:48 | 2026-01-24
Lebanon24
10:30 | 2026-01-24
Lebanon24
10:20 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24