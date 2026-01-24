تمهيداً لمباشرة مهامها.. "تكنوقراط غزة" تصدر أول قرار يمس حياة السكان

أقرت "لجنة التكنوقراط" المكلفة بإدارة ، برئاسة الدكتور الحميد شعث، قراراً يقضي بإعفاء السكان والقطاعات التجارية والصناعية من كافة أنواع الرسوم والضرائب، في خطوة تهدف لتعزيز صمود الأهالي وتخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية والإنسانية.

يأتي هذا القرار عقب إعلان الوسطاء (مصر، قطر، وتركيا) في منتصف كانون الثاني الجاري عن اكتمال تشكيل اللجنة، كجزء من تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار وفق خطة الرئيس الأمريكي ترمب.

وكشفت مصادر لصحيفة "الاقتصادية" أن أعضاء اللجنة يخضعون حالياً لبرنامج تدريبي بروتوكولي أعدته "اللجنة الرباعية"، وسط ضغوط لسرعة توجههم إلى القطاع لمباشرة مهامهم. ومن المتوقع أن تعود اللجنة إلى غزة يوم الخميس المقبل عبر معبر رفح، بالتزامن مع إعادة فتحه وتدفق المساعدات.

وعلى الصعيد الإداري، حصلت اللجنة على "ضوء أخضر" للعمل مع الكوادر والموظفين الحاليين في وزارات غزة، مع إمكانية دمج موظفين من السلطة ، والتعهد بصرف الرواتب بتمويل دولي وعربي "مفتوح".

وفي الملف الأمني، سيتولى اللواء سامي نسمان إعادة هيكلة والشرطية بالاستعانة بخبرات مهنية، مع وجود آليات لحفظ الحقوق المالية للموظفين الذين قد تعترض عليهم " " عبر حلول كالتقاعد المبكر، لضمان إدارة مهنية بعيدة عن الانتماءات السياسية.