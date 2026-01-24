بعد رصد ومتابعة.. "عملية نوعية" للأمن السوري وهذا ما أسفرت عنه

أعلنت ، اليوم السبت، عن تنفيذ قيادة الأمن الداخلي في "عملية أمنية خاصة" داخل المدينة، أسفرت عن تحرير ثلاثة مختطفين لدى مجموعات وصفتها بأنها "خارجة عن القانون".



وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العملية جاءت بعد استكمال عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، حيث تم تحرير كل من: أنور ، ومراد ، وعلي . وأكد البيان تأمين خروج المواطنين الثلاثة وتسليمهم إلى ذويهم سالمين.



وشددت قيادة الأمن الداخلي في السويداء على استمرار مهامها "دون تهاون" لملاحقة المجموعات المسلحة وتحرير جميع المخطوفين، مؤكدة التزامها بحماية وسلامة الأفراد في المحافظة.







