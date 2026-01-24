تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
14
o
بيروت
11
o
طرابلس
11
o
صور
15
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
11
o
النبطية
4
o
زحلة
3
o
بعلبك
-3
o
بشري
8
o
بيت الدين
3
o
كفردبيان
عربي-دولي
بعد رصد ومتابعة.. "عملية نوعية" للأمن السوري وهذا ما أسفرت عنه
Lebanon 24
24-01-2026
|
12:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت
وزارة الداخلية
السورية
، اليوم السبت، عن تنفيذ قيادة الأمن الداخلي في
السويداء
"عملية أمنية خاصة" داخل المدينة، أسفرت عن تحرير ثلاثة مختطفين لدى مجموعات وصفتها بأنها "خارجة عن القانون".
وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن العملية جاءت بعد استكمال عمليات الرصد والمتابعة الدقيقة، حيث تم تحرير كل من: أنور
عبد اللطيف
شقير
، ومراد
أحمد عيسى
، وعلي
محمد عوض
. وأكد البيان تأمين خروج المواطنين الثلاثة وتسليمهم إلى ذويهم سالمين.
وشددت قيادة الأمن الداخلي في السويداء على استمرار مهامها "دون تهاون" لملاحقة المجموعات المسلحة وتحرير جميع المخطوفين، مؤكدة التزامها بحماية
الأمن العام
وسلامة الأفراد في المحافظة.
