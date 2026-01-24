تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق

Lebanon 24
24-01-2026 | 13:35
أعلن "الإطار التنسيقي" في العراق، اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي رسمياً لمنصب رئيس مجلس الوزراء، باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وذلك في خطوة تهدف لحسم الاستحقاقات الدستورية العالقة.

وجاء في بيان الإطار أن القرار اتُّخذ بالأغلبية خلال اجتماع موسع عُقد في مكتب هادي العامري، استناداً إلى ما وصفها البيان بـ "الخبرة السياسية والإدارية" للمالكي في إدارة الدولة. وأكدت القوى المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي التزامها بالمسار الدستوري، داعيةً مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة.

وشدد البيان على أن المرحلة المقبلة تتطلب "حكومة قوية وفاعلة" قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والخدمية، معرباً عن حرص الإطار على الانفتاح والعمل مع كافة القوى الوطنية لضمان استقرار البلاد.

رئيس مجلس الوزراء

مجلس الوزراء

نوري المالكي

إدارة الدولة

الجمهوري

جمهورية

الدستور

