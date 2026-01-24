رسمياً.. "الإطار التنسيقي" يرشح نوري المالكي لرئاسة حكومة العراق

أعلن "الإطار التنسيقي" في ، اليوم السبت، ترشيح نوري كامل المالكي رسمياً لمنصب ، باعتباره مرشح الكتلة النيابية الأكثر عدداً، وذلك في خطوة تهدف لحسم الاستحقاقات الدستورية العالقة.



وجاء في بيان الإطار أن القرار اتُّخذ بالأغلبية خلال اجتماع موسع عُقد في مكتب هادي العامري، استناداً إلى ما وصفها البيان بـ "الخبرة السياسية والإدارية" للمالكي في . وأكدت القوى المنضوية تحت لواء الإطار التنسيقي التزامها بالمسار الدستوري، داعيةً مجلس النواب إلى الإسراع في عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لتمهيد الطريق لتشكيل حكومة جديدة.



وشدد البيان على أن المرحلة المقبلة تتطلب "حكومة قوية وفاعلة" قادرة على مواجهة التحديات الأمنية والخدمية، معرباً عن حرص الإطار على الانفتاح والعمل مع كافة القوى الوطنية لضمان استقرار البلاد.





