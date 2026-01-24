"سفارة بدمشق" قبل نهاية العام.. هل اقترب التطبيع السوري الإسرائيلي؟

كشف تقرير إعلامي إسرائيلي عن تحركات دبلوماسية متسارعة تقودها ، لعقد اجتماع رفيع المستوى في العاصمة بين مسؤولين سوريين وإسرائيليين، يهدف لوضع اللمسات الأخيرة على "اتفاق أمني" وتاريخي بين الجانبين.



ونقلت شبكة "i24NEWS" عن مصدر مقرب من الرئيس السوري أحمد ، أن تضغط باتجاه تحويل "مكتب الارتباط" المقترح في دمشق إلى سفارة إسرائيلية كاملة الصلاحيات قبل نهاية العام الجاري.

وحسب المصدر، فإن دمشق تبدي انفتاحاً على خيار العلاقات الدبلوماسية الكاملة، شريطة التوصل لتفاهمات تخص الدروز في الجنوب السوري، واحترام سيادة الأراضي .



المفاجأة الأكبر في التسريبات تمثلت في طرح صيغة "حل وسط" بشأن هضبة ، تتضمن عقد إيجار لمدة 25 عاماً، وتحويل المنطقة إلى "حديقة سلام" ومشاريع اقتصادية مشتركة، في وقت يسعى فيه الرئيس الأمريكي لجمع نتنياهو والشرع في مراسم توقيع رسمية، رغم الحساسية المفرطة لموقف الرافض للتنازل عن أي جزء من الهضبة.



