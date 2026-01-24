في اللحظات الأخيرة.. تمديد هدنة "قسد" لـ 15 يوماً لتسهيل ترحيل "داعش"

أعلنت ، مساء السبت، تمديد مهلة وقف إطلاق النار مع "قوات " (قسد) لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك لتسهيل عملية أمريكية تهدف لإخلاء سجناء تنظيم "داعش" من سجون المنطقة ونقلهم إلى .



وأوضحت الوزارة، عبر حسابها في منصة "إكس"، أن التمديد يدخل حيز التنفيذ في تمام الحادية عشرة ليلاً بالتوقيت المحلي، مؤكدة أن الهدف الأساسي هو إفراغ سجون "قسد" من عناصر التنظيم المتطرف.



ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من "تضارب الأنباء"، حيث صرح مصدر حكومي لوكالة "سانا" بانتهاء الهدنة، بينما كشفت مسؤولة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية، إلهام أحمد، في تصريح لـ" " عن وجود قنوات اتصال "جدية" مع لتجنب الانزلاق نحو الحرب في ظل الظروف المعيشية الصعبة لسكان المنطقة.



وفي سياق متصل، وجهت هيئة العمليات في اتهامات لـ "قسد" باستقدام تعزيزات من "حزب العمال الكردستاني" من جبال قنديل إلى الحسكة، وممارسة انتهاكات واسعة ضد المعارضين لسياساتها. وأكدت الهيئة عزم الجيش فتح ممرات إنسانية لتقديم الإغاثة، مشددة على دوره كـ "درع حامٍ" لوحدة الأراضي السورية في مواجهة "المشاريع الإرهابية".





