من التجويع إلى الانقلاب.. خارطة ترامب الجديدة لتفكيك النظام في كوبا

بين "الخنق المعيشي" وتكتيكات "الاستخبارات"، يبدو أن كوبا باتت الهدف القادم على قائمة الرئيس الأمريكي لإعادة رسم الخارطة السياسية في أمريكا اللاتينية. فبينما يراهن على سلاح التجويع لكسر "رمزية" النظام الشيوعي، تبرز ملامح سيناريو فنزويلي جديد يطبخ في أروقة الـ "سي آي إيه" لإحداث انقلاب من الداخل.



خبراء في العلاقات الدولية كشفوا لـ"إرم نيوز" عن استراتيجية تجاه هافانا، والتي تتجاوز الحصار التقليدي إلى محاولة "تقويض الأسس المادية" للدولة الكاريبية، وسط تقارير عن دراسة فرض حصار كامل على واردات لإصابة بالشلل التام.



يرى الدكتور محمد المودن، أستاذ التواصل السياسي بسبتة، أن تتبع مقاربة كلاسيكية تقوم على افتراض أن التدهور الاقتصادي سيولد سخطاً اجتماعياً يؤدي حتماً لتغيير النظام. وأوضح المودن أن العابرة للحدود وعزل هافانا مالياً نجحا في كبح التنمية، لكنهما لم يصلا بعد للتحول البنيوي المنشود، وهو ما يفسر بحث ترامب عن أدوات أكثر حدة.



من جانبه، يؤكد الباحث في الشأن اللاتيني، علي ، أن كوبا تتصدر اهتمامات ترامب، مشيراً إلى أن الخطر الأكبر يكمن في "العمليات الداخلية". ويشرح فرحات لـ"إرم نيوز" أن الرهان يتركز على إغراء المسؤولين المقربين من دوائر الحكم، مستشهداً بالدور الذي لعبته الاستخبارات في كراكاس، والذي انتهى بـ "اختطاف مادورو".



ويرجح فرحات أن تُطبق النسخة الكوبية من هذا السيناريو بلمسات استخباراتية جديدة، مستغلةً "الظروف الموضوعية" المتمثلة في الحصار الخانق، بهدف إبعاد نفوذ والصين عن "الجزيرة العصية" للأبد.





