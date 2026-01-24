ويتكوف: محادثات روسيا وأوكرانيا في الإمارات "مثمرة" وجولة جديدة الأسبوع المقبل

حققت المحادثات الثلاثية بين وأوكرانيا والولايات المتحدة في العاصمة الإماراتية أبوظبي خرقاً دبلوماسياً لافتاً، وُصف بـ"المثمر للغاية"، مما يمهد الطريق لإنهاء الأزمة التي استمرت نحو 4 سنوات.

وأكد ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي، وضع خطط ملموسة لاستئناف المفاوضات الأسبوع المقبل في أبوظبي، وسط تفاؤل حذر بإمكانية عقد لقاء قمة مباشر بين الرئيسين وفولوديمير زيلينسكي.



من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني زيلينسكي المناقشات بـ"البناءة"، مشيراً إلى أن الأطراف اتفقت على رفع تقارير لقياداتها وتنسيق الخطوات المقبلة، فيما حدد الممثلون العسكريون الفنية للقاء المرتقب.

ورحب الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب ، بهذه الخطوة، مؤكداً أن استضافة الإمارات للمحادثات تجسد الثقة الدولية في نهجها الداعم للسلام، ومثمناً جهود الرئيس الأمريكي في تسهيل المسار السياسي.



