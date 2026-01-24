"قسد" ترحب بمهلة دمشق.. وساطة دولية تمدد وقف إطلاق النار

أعلنت "قوات " (قسد)، مساء السبت، التزامها الرسمي باتفاق تمديد وقف إطلاق النار مع لمدة 15 يوماً إضافية، وذلك في أعقاب وساطة دولية تهدف لنزع فتيل الانفجار العسكري في مناطق شمال وشرق سوريا.



وأكدت "قسد" في بيانها أن التمديد يأتي تزامناً مع استمرار الحوار مع الحكومة ، وحرصاً على خفض التصعيد وحماية المدنيين. وجاء هذا الموقف متناغماً مع إعلان السورية تمديد المهلة في كافة قطاعات العمليات بدءاً من الساعة 11 ليلاً، مشيرة إلى أن الخطوة تهدف لدعم "العملية " المخصصة لنقل نزلاء تنظيم "داعش" من السجون السورية إلى .



ويأتي هذا الاختراق الدبلوماسي بعد ساعات من "حبس الأنفاس" وتبادل الاتهامات بحشد التعزيزات العسكرية، عقب انتهاء هدنة الأيام الأربعة التي منحتها دمشق للأكراد للاندماج في .

وكانت القوات الحكومية قد حققت تقدماً ميدانياً واسعاً في الأسبوعين الماضيين، قبل أن يعلن الرئيس أحمد عن وقف إطلاق النار المفاجئ لإعطاء فرصة للحلول السياسية والترتيبات الأمنية الدولية.



