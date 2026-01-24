إعلان حالة الطوارئ في 10 ولايات.. عاصفة قوية تضرب أميركا وتُربك السفر

أعلن الرئيس الأميركي "حالة الطوارئ" في 10 ولايات بسبب عاصفة شتوية قوية ضربت نيو مكسيكو وتكساس السبت، مصحوبة بالثلوج والأمطار المتجمدة، وامتدت نحو شمال شرق مهددة بانقطاع الكهرباء وفوضى في وسائل النقل وببرد قارس.



وقال على "تروث سوشيال" إنه وافق على إعلانات الطوارئ لولايات تينيسي وجورجيا وكارولاينا الشمالية وماريلاند وأركنساس وكنتاكي ولويزيانا وميسيسيبي وإنديانا وفرجينيا الغربية، مؤكداً "نعمل عن كثب مع الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) وحكّام الولايات وفرق إدارة الطوارئ الحكومية لضمان سلامة الجميع".



وحذر وزير النقل شون دافي من أن ما يصل إلى 240 مليون أميركي قد يتأثرون بالعاصفة، فيما دعت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية السكان إلى أخذها "على محمل الجد"، متوقعة تساقطاً كثيفاً للثلوج على امتداد "منطقة شاسعة" من نيو مكسيكو إلى ولاية مين.



وبحسب موقع "فلايت أوير" أُلغيت أكثر من 3400 رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة السبت، وتأخرت أكثر من 1100 رحلة أخرى. وفي دالاس هطلت أمطار متجمدة غزيرة وانخفضت الحرارة إلى ست درجات دون الصفر.



وحضّ رئيس بلدية هيوستن جون ويتماير السكان على البقاء في منازلهم مساء السبت قائلاً "ابقوا في أماكنكم الضرورية خلال الـ 72 ساعة ". كما تساقطت الثلوج في أوكلاهوما وأركنساس وسجلت بعض المناطق 15 سنتيمتراً، وفق هيئة الأرصاد.



وتوقعت الأرصاد وصول العاصفة إلى ولايات الساحل الشرقي الأوسط والشمال الشرقي ذات الكثافة السكانية العالية، قبل استقرار كتلة هوائية شديدة البرودة. وقالت الهيئة إن آثار الثلوج والأمطار المتجمدة ستستمر حتى الأسبوع المقبل مع موجات تجمد متكررة، ما يجعل الأسطح جليدية وخطِرة للقيادة والمشي.



وحذرت الأرصاد من أن الجليد الكثيف قد يسبب "انقطاعات طويلة الأمد للتيار الكهربائي وأضراراً جسيمة بالأشجار وظروف سفر بالغة الخطورة أو مستحيلة"، إضافة إلى موجة برد قارس قد تمتد أسبوعاً بعد العاصفة، خصوصاً في السهول الشمالية والغرب الأوسط العلوي، حيث قد تهبط الحرارة المحسوسة إلى ما دون 45 درجة مئوية تحت الصفر.



وأعلنت الحكومة الفدرالية إغلاق مكاتبها الإثنين احترازاً، وأُرجئت مباريات كرة سلة للمحترفين والجامعات بسبب الطقس. وفي ولاية ، دعت الحاكمة كاثي هوشول السكان إلى ملازمة المنازل، محذرة من أن "خمس أو ست دقائق في الخارج قد تشكّل خطراً حقيقياً على صحتكم"، مع التشديد على حماية أنابيب المياه واستخدام وسائل التدفئة بأمان والاطمئنان على الجيران الأكثر عرضة للخطر.



وتعود العاصفة الحالية إلى دوامة قطبية، وهي كتلة هواء بارد منخفض الضغط تتشكل عادة فوق القطب ، وتشير تقديرات علماء إلى أن زيادة وتيرة اضطراباتها قد تكون مرتبطة بتغير المناخ، مع بقاء غير محسوم. (سكاي نيوز)

