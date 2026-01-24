من إسرائيل إلى أميركا.. دليل قاطع عن إعدامات إيرانية

كشفت تقارير إسرائيلية عن تلقي ما وصفته بـ"الدليل القاطع" على تنفيذ السلطات مئات الإعدامات بحق متظاهرين.



ونقل موقع " هيوم" أن " بمساعدة إسرائيل تلقت دليلا قاطعا بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق المحتجين"، مضيفًا أن المخابرات ساعدت في إثبات عمليات الإعدام، رغم "الوعود" التي قال الرئيس الأميركي إنه تلقاها بعدم حصول ذلك.



وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في "هرانا"، السبت، إن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات تجاوز 5137 شخصًا، في حصيلة وصفتها بأنها "أولية وقابلة للارتفاع"، مع استمرار التحقق والتوثيق. وأضافت أنها تتحقق من أكثر من 12 ألف حالة وفاة محتملة أخرى، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 7402 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة.



في المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية الإيرانية تباينًا مع تقديرات النشطاء، إذ تحدثت السلطات عن مقتل 3117 شخصًا في ما وصفته بأعمال شغب، بينما قال لدى إن أكثر من 2400 شخص قضوا في "أنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره. (سكاي نيوز)

