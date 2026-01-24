تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

من إسرائيل إلى أميركا.. دليل قاطع عن إعدامات إيرانية

Lebanon 24
24-01-2026 | 23:12
A-
A+
من إسرائيل إلى أميركا.. دليل قاطع عن إعدامات إيرانية
من إسرائيل إلى أميركا.. دليل قاطع عن إعدامات إيرانية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت تقارير إسرائيلية عن تلقي واشنطن ما وصفته بـ"الدليل القاطع" على تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق متظاهرين.

ونقل موقع "إسرائيل هيوم" أن "الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل تلقت دليلا قاطعا بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق المحتجين"، مضيفًا أن المخابرات الإسرائيلية ساعدت في إثبات عمليات الإعدام، رغم "الوعود" التي قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه تلقاها بعدم حصول ذلك.

وفي سياق متصل، قالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان في إيران "هرانا"، السبت، إن عدد القتلى جراء موجة الاحتجاجات تجاوز 5137 شخصًا، في حصيلة وصفتها بأنها "أولية وقابلة للارتفاع"، مع استمرار التحقق والتوثيق. وأضافت أنها تتحقق من أكثر من 12 ألف حالة وفاة محتملة أخرى، مشيرة إلى أن ما لا يقل عن 7402 أشخاص تعرضوا لإصابات خطيرة.

في المقابل، أظهرت الأرقام الرسمية الإيرانية تباينًا مع تقديرات النشطاء، إذ تحدثت السلطات عن مقتل 3117 شخصًا في ما وصفته بأعمال شغب، بينما قال السفير الإيراني لدى سويسرا إن أكثر من 2400 شخص قضوا في "أنشطة إرهابية"، بحسب تعبيره. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
اسرائيل هيوم: الولايات المتحدة بمساعدة إسرائيل تلقت دليلاً قاطعاً بشأن تنفيذ السلطات الإيرانية مئات الإعدامات بحق المحتجين
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب المندوب الإيراني: نرفض بشكل قاطع مشاركة من يسمون بممثلي المجتمع المدني
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
رسالة إيرانية لمجلس الأمن: أميركا مسؤولة عن تحويل الاحتجاجات لأعمال عنف وتخريب
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: لن تنفذ أي إعدامات لا اليوم ولا غداً
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:39:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

السفير الإيراني

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

سكاي نيوز

الإيرانية

الإيراني

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-01-25
Lebanon24
05:06 | 2026-01-25
Lebanon24
04:50 | 2026-01-25
Lebanon24
04:48 | 2026-01-25
Lebanon24
04:32 | 2026-01-25
Lebanon24
04:24 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24