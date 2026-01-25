تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بعد انتقادات أفغانستان.. ترامب يمدح الجيش البريطاني

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:09
بعد انتقادات أفغانستان.. ترامب يمدح الجيش البريطاني
أشاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجيش المملكة المتحدة، بعدما حثه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على الاعتذار عن تصريحات قللت من شأن قوات حلف شمال الأطلسي في الحرب في أفغانستان، وفق ما أوردته وكالة بلومبرغ السبت.

ورغم أنه لم يقدّم اعتذاراً كاملاً في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قال ترامب إن القوات البريطانية "لا يُعلى عليها"، وإن "جنودها الرائعين والشجعان جداً سيكونون دوماً مع الولايات المتحدة". وأضاف: "في أفغانستان، لقي 457 عسكرياً حتفهم، وتعرض كثيرون لإصابات خطرة، وكانوا من بين أعظم المحاربين. إنها رابطة أقوى من أن تكسر".

وكان ترامب قد انتقد في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الخميس دور دول أخرى في الناتو خلال النزاع، معتبراً أن واشنطن "لم تكن بحاجة إليهم أبداً"، وأن قوات الدول الحليفة "بقيت على مسافة من خطوط المواجهة". وأجرى ترامب وستارمر اتصالاً السبت، بعد أن وصف الأخير تلك التصريحات بأنها "مهينة".

وقال متحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية إن رئيس الوزراء تحدث عن الجنود البريطانيين والأميركيين الذين قاتلوا معاً في أفغانستان "ولم يعد كثر منهم إلى وطنهم"، مؤكداً أنه "يجب ألا ننسى أبداً تضحياتهم". وكان ستارمر قال الجمعة إنه يعتبر تصريحات ترامب "مهينة وبصراحة صادمة"، مضيفاً أنه لو أخطأ هو بهذا الشكل لكان "اعتذر بالتأكيد".

وتوسعت السبت دائرة الانتقادات من دول في الناتو شاركت في العمليات بأفغانستان حتى الانسحاب الأميركي عام 2021. وأعربت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن "ذهولها"، مؤكدة أن روما دفعت ثمناً تمثل بمقتل 53 جندياً وإصابة 700، ووصفت التقليل من مساهمات الحلفاء بأنه "غير مقبول". كما نقلت أوساط الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عنه تجديد "امتنان" فرنسا لعائلات الجنود الذين سقطوا، معتبرة أن التصريحات "غير المقبولة" لا تستدعي تعليقاً، مع التأكيد على احترام ذكرى الضحايا. (سكاي نيوز)
