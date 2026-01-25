تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
نتنياهو يُظهر "عدم ممانعة" لفتح معبر رفح وسط ضغوط أميركية
Lebanon 24
25-01-2026
|
00:21
أظهر
رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو
"عدم ممانعة مبدئية" لفكرة فتح معبر
رفح
، وذلك وسط ضغوط يمارسها المبعوث الأميركي الخاص ستيف ويتكوف.
ويستعد المجلس الوزاري المصغر
الإسرائيلي
(الكابينت) لمناقشة مصير المعبر
يوم الأحد
، في وقت لا تزال فيه
إسرائيل
تمتنع عن الإفصاح عن موقف رسمي واضح.
ووفقاً لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن التوقيت المفاجئ للإعلان عن فتح المعبر خلال حفل تدشين "مجلس السلام" في دافوس، أثار استغراباً وانتقادات داخل الأوساط السياسية والأمنية
الإسرائيلية
.
عقبة عودة الجثث
يأتي الجدل في وقت تطالب فيه عائلة الجندي الإسرائيلي ران غويلي، الذي لا يزال جثمانه محتجزاً في غزة، بعدم الانتقال إلى المرحلة الثانية من أي اتفاق لوقف إطلاق النار قبل استعادة جثته. ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مسؤول قوله: "نأمل أن يعود ران غويلي هذا الأسبوع، وأن نتمكن من المضي قدمًا".
ضغوط أميركية وانتقادات إسرائيلية
اجتمع
نتنياهو
مع المبعوث
الاميركي
ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، وسط تقارير عن "غضب" إسرائيلي من ضغوط ويتكوف لفتح المعبر قبل استعادة جثة الجندي. وانتقد مصدر إسرائيلي مجهول هذه الضغوط بشدة.
كما طالبت إسرائيل، وفقاً للتغطيات الإعلامية، بتوضيحات رسمية من الجانب الأميركي حول إعلان فتح المعبر خلال فعالية مجلس السلام، خاصة وأن زيارة ويتكوف وكوشنر الحالية وُصفت بأنها "غير مخطط لها مسبقاً" وجاءت بناءً على طلب من نتنياهو نفسه.
وكان رئيس لجنة إدارة
قطاع غزة
علي شعث قد أعلن الخميس فتح معبر رفح هذا الأسبوع، واصفاً إياه بأنه "ليس مجرد بوابة إنه شريان حياة".
