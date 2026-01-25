تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

توتر في ولاية مينيسوتا الأميركية بعد حادثة إطلاق نار ثانية

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:24
توتر في ولاية مينيسوتا الأميركية بعد حادثة إطلاق نار ثانية
أدى مقتل مواطن أميركي برصاص فرد من دوريات مراقبة الحدود في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا إلى تأجيج التوترات السياسية والأمنية في الولاية، وهي الحادثة الثانية من نوعها هذا الشهر.

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن فرد دوريات مراقبة الحدود أطلق النار "دفاعاً عن النفس" بعد أن حاول رجل أميركي انتزاع سلاحه. وذكر مسؤولون اتحاديون أن الرجل، الذي كان يبلغ 37 عاماً ويحمل سلاحاً قانونياً، اقترب من العناصر وبحوزته مسدس وذخيرة. وأظهر مقطع فيديو متداول اشتباكاً بين أشخاص يرتدون معدات واقية ورجل قبل سماع دوي إطلاق نار ورؤيته يسقط أرضاً.

تصاعد الخلاف بين المسؤولين الديمقراطيين في الولاية والقيادة الجمهورية في واشنطن، خيث اتهم حاكم مينيسوتا الديمقراطي تيم والز إدارة الهجرة والجمارك بـ"بث الفوضى والعنف"، وطالب الرئيس دونالد ترامب بسحب الآلاف من عناصرها "غير المدربين" من الولاية فوراً.

في المقابل، اتهم الرئيس ترامب الحاكم ورئيس بلدية مينيابوليس بـ"التحريض على التمرد" من خلال تصريحاتهما، وهدد سابقاً بتفعيل "قانون التمرد" لإرسال قوات فيدرالية إلى الولاية.

تأتي الحادثة في إطار عمليات إنفاذ قوانين الهجرة المكثفة التي تنتقدها جهات محلية، وسط تقارير عن وقائع سابقة أثارت غضباً بين السكان، مثل احتجاز أطفال واقتياد مواطن من منزله. (العين)
