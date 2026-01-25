تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

رئيس منظمة الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة "قرار خاطئ"

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:34
رئيس منظمة الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة قرار خاطئ
رئيس منظمة الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة قرار خاطئ photos 0
وصف مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قرار الولايات المتحدة بالانسحاب من المنظمة بأنه "غير صحيح"، محذراً من أن هذا الإجراء "يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أماناً".

وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس" إن منظمة الصحة العالمية تتعامل مع جميع الدول الأعضاء، بما فيها الولايات المتحدة، "باحترام كامل لسيادتها". وأعرب عن أمله في عودة الولايات المتحدة للمشاركة الفاعلة مستقبلاً.

ورداً على اتهامات الولايات المتحدة للمنظمة بتبني "أجندة سياسية بيروقراطية"، نفت المنظمة ذلك، مؤكدة التزامها بالحياد وخدمة جميع الدول دون محاباة.

يأتي ذلك بعد أن أتمت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من المنظمة في 22 كانون الثاني 2026، منهيةً بذلك عضوية استمرت قرابة 78 عاماً. وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن قرار الانسحاب عام 2025، منتقداً إدارة المنظمة لجائحة كورونا وعلاقاتها الوثيقة مع الصين، معتبراً أن المساهمات المالية الأميركية غير متناسبة مع نفوذها في المنظمة.
تيدروس أدهانوم غيبريسوس

منظمة الصحة العالمية

الولايات المتحدة

إدارة المنظمة

الدول الأعضاء

دونالد ترامب

منظمة الصحة

دونالد

