رئيس منظمة الصحة العالمية: انسحاب الولايات المتحدة "قرار خاطئ"

وصف مدير قرار بالانسحاب من المنظمة بأنه "غير صحيح"، محذراً من أن هذا الإجراء "يجعل الولايات المتحدة والعالم أقل أماناً".



وقال غيبريسوس عبر منصة "إكس" إن العالمية تتعامل مع جميع ، بما فيها الولايات المتحدة، "باحترام كامل لسيادتها". وأعرب عن أمله في عودة الولايات المتحدة للمشاركة الفاعلة مستقبلاً.



ورداً على اتهامات الولايات المتحدة للمنظمة بتبني "أجندة سياسية بيروقراطية"، نفت المنظمة ذلك، مؤكدة التزامها بالحياد وخدمة جميع الدول دون محاباة.



يأتي ذلك بعد أن أتمت الولايات المتحدة رسمياً انسحابها من المنظمة في 22 كانون الثاني 2026، منهيةً بذلك عضوية استمرت قرابة 78 عاماً. وكان الرئيس الأميركي قد أعلن قرار الانسحاب عام 2025، منتقداً لجائحة وعلاقاتها الوثيقة مع ، معتبراً أن المساهمات المالية الأميركية غير متناسبة مع نفوذها في المنظمة.



