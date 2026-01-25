تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ترامب عن غرينلاند: سنحصل على كل ما نريده

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:36
ترامب عن غرينلاند: سنحصل على كل ما نريده
ترامب عن غرينلاند: سنحصل على كل ما نريده photos 0
أكد الرئيس دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند بعد الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع على اتفاقية إطارية.

وصرّح ترامب لصحيفة نيويورك بوست، قائلا: "سنحصل على كل ما نريده. لدينا بعض المحادثات المثيرة للاهتمام جارية".

وقال إن الولايات المتحدة يمكنها الحصول على السيادة على الأراضي في غرينلاند من خلال تولي ملكية المناطق التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.

وخفف ترامب من لهجته بشأن الاستحواذ على الأراضي الدنماركية يوم الخميس بعد لقائه الأمين العام لحلف الناتو مارك روته في دافوس بسويسرا.

وأعلن أنهم ناقشوا اتفاقاً إطارياً بشأن غرينلاند من شأنه أن يعالج مخاوفه الأمنية ويواجه النفوذ الروسي والصيني.
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24