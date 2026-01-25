ترامب عن غرينلاند: سنحصل على كل ما نريده

أكد أن ستحصل على كل ما تريده من غرينلاند بعد الاتفاق في وقت سابق من هذا الأسبوع على اتفاقية إطارية.



وصرّح لصحيفة بوست، قائلا: "سنحصل على كل ما نريده. لدينا بعض المحادثات المثيرة للاهتمام جارية".



وقال إن الولايات المتحدة يمكنها الحصول على السيادة على الأراضي في غرينلاند من خلال تولي ملكية المناطق التي تستضيف قواعد عسكرية أميركية.



وخفف ترامب من لهجته بشأن الاستحواذ على الأراضي الدنماركية يوم الخميس بعد لقائه لحلف في دافوس بسويسرا.



وأعلن أنهم ناقشوا اتفاقاً إطارياً بشأن غرينلاند من شأنه أن يعالج مخاوفه الأمنية ويواجه النفوذ الروسي والصيني.



