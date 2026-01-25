انقطاع كهرباء شامل يضرب عاصمة غرينلاند

تعرضت عاصمة غرينلاند، نوك، لانقطاع واسع النطاق في الكهربائي مساء السبت، بسبب رياح قوية تسببت في عطل تقني.



وأعلنت شركة الكهرباء المحلية "نوكيسورفيت" أن الرياح الشديدة في محطة توليد الطاقة "بوكسيفوردن" أدت إلى عطل في خط نقل الكهرباء، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة التيار.



وأدى الانقطاع إلى تأثر إمدادات المياه وخطوط الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ في المدينة. ووفقاً للتقارير، تم تفعيل فرق الطوارئ للتعامل مع التحديات الناشئة.



يأتي هذا الحادث بعد أيام من إصدار السلطات إرشادات للاستعداد للطوارئ، في وقت تظل فيه محط الاهتمام بسبب التوترات السياسية الإقليمية.



