انقطاع كهرباء شامل يضرب عاصمة غرينلاند

25-01-2026 | 00:45
انقطاع كهرباء شامل يضرب عاصمة غرينلاند
تعرضت عاصمة غرينلاند، نوك، لانقطاع واسع النطاق في التيار الكهربائي مساء السبت، بسبب رياح قوية تسببت في عطل تقني.

وأعلنت شركة الكهرباء المحلية "نوكيسورفيت" أن الرياح الشديدة في محطة توليد الطاقة "بوكسيفوردن" أدت إلى عطل في خط نقل الكهرباء، مشيرة إلى أنها تعمل على إعادة التيار.

وأدى الانقطاع إلى تأثر إمدادات المياه وخطوط الهاتف الخاصة بخدمات الطوارئ في المدينة. ووفقاً للتقارير، تم تفعيل فرق الطوارئ للتعامل مع التحديات الناشئة.

يأتي هذا الحادث بعد أيام من إصدار السلطات إرشادات للاستعداد للطوارئ، في وقت تظل فيه الجزيرة محط الاهتمام بسبب التوترات السياسية الإقليمية.
مواضيع ذات صلة
غرينلاند: عودة الكهرباء للعاصمة بعد انقطاع لساعات
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع شامل للكهرباء في لبنان ليلة عيد الميلاد
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
عمدة كييف: انقطاع الكهرباء والتدفئة والمياه عن آلاف المباني في العاصمة الأوكرانية نتيجة هجمات روسية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام أوكراني: انقطاع خدمات الكهرباء والماء عن العاصمة إثر الضربات
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:35 Lebanon 24 Lebanon 24

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24