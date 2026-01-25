انهيار أرضي في إندونيسيا يخلف 10 قتلى,, وفقدان اكثر من 70

استأنفت السلطات عمليات البحث عن 80 شخصاً لا يزالون في عداد المفقودين، إثر انهيار أرضي أودى بحياة 10 أشخاص في مقاطعة جاوة الغربية يوم السبت.



ووقع الحادث في قرية باسير لانغو الجبلية بعد هطول أمطار غزيرة، حذرت الأرصاد من استمرارها أسبوعاً في المنطقة. وأعاقت الأمطار والتضاريس غير المستقرة جهود الإنقاذ، مما حال دون استخدام الآليات الثقيلة.



وأدت الفيضانات المصاحبة في غرب جاوة، بما فيها العاصمة جاكرتا، إلى إجلاء سكان نحو مناطق مرتفعة.



يذكر أن هذه الكارثة تلي بشهرين إعصاراً مدمراً في أسفر عن مقتل 1200 شخص وتشريد أكثر من مليون آخرين.

