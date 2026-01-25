تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

وسط التهديدات بشن الحرب على إيران.. كيف تغيّرت الرحلات الجوية في الشرق الأوسط؟

Lebanon 24
25-01-2026 | 00:58
A-
A+
وسط التهديدات بشن الحرب على إيران.. كيف تغيّرت الرحلات الجوية في الشرق الأوسط؟
وسط التهديدات بشن الحرب على إيران.. كيف تغيّرت الرحلات الجوية في الشرق الأوسط؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
غيّرت شركات طيران مسارات بعض الرحلات وألغت أخرى في أنحاء الشرق الأوسط مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، بعد قول الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس  إن لدى الولايات المتحدة "أسطول" متجهًا نحو إيران.

وقال مسؤول إيراني كبير الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره "حربًا شاملة ضدنا"، وذلك قبل وصول مجموعة حاملات الطائرات الأميركية وأصول عسكرية أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.

وفي 16 كانون الثاني، أوصت هيئة تنظيم الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي بأن تتجنب شركات الطيران التابعة لها المجال الجوي الإيراني مع تصاعد التوترات.

أبرز قرارات شركات الطيران:

"كيه إل إم": أعلنت في 24 كانون الثاني أنها ستتجنب التحليق فوق "أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط" حتى إشعار آخر، وقال متحدث باسمها: "لن تحلق KLM عبر المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، ولن تحلق فوق العديد من دول منطقة الخليج".

"إير فرانس": استأنفت رحلاتها إلى دبي في 24 كانون الثاني بعد تعليقها قبل يوم واحد، وقالت إنها تتابع الوضع "في الوقت الفعلي"، مؤكدة أنها "تراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي للأراضي التي تخدمها طائراتها والتي تحلق فوقها".

"لوفتهانزا": أعلنت في 14 كانون الثاني أنها ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر، وستشغّل رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمان بين 14 و19 كانون الثاني، مع الإشارة إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات نتيجة هذه الإجراءات.

"بريتيش إيروايز": علقت مؤقتًا رحلاتها إلى البحرين في 16 كانون الثاني كإجراء احترازي، ثم عادت الرحلات لتظهر على موقع الشركة في 24 كانون الثاني، وقال متحدث إن الرحلات ستسير وفق الجدول المحدد.

"فين إير": أعلنت في 16 كانون الثاني أنها أوقفت المرور عبر المجال الجوي العراقي، واتجهت إلى الدوحة ودبي عبر السعودية، مشيرة إلى أنها كانت تتجنب أصلًا المجالات الجوية الإيرانية والسورية والإسرائيلية لأسباب أمنية.

"ويز إير": قال متحدث في كانون الثاني إن الشركة تجنبت المجالين الجويين العراقي والإيراني، موضحًا أن بعض الرحلات المتجهة غربًا من دبي وأبو ظبي قد تضطر للتوقف في "لارنكا" بقبرص أو "سالونيك" باليونان للتزود بالوقود وتبديل الطاقم.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
إيران تدفع الشرق الأوسط إلى شفا الحرب
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تحذيرات جوية حادة تمتد من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
ترامب: سنرى ما سيحدث مع حماس وحزب الله وسط سلام حقيقي في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الأميركية: نؤكد التزام الولايات المتحدة بإنهاء الحرب في غزة وتعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:42:48 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الشرق الأوسط

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيرانية

الإيراني

الأوروبي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-01-25
Lebanon24
05:06 | 2026-01-25
Lebanon24
04:50 | 2026-01-25
Lebanon24
04:48 | 2026-01-25
Lebanon24
04:32 | 2026-01-25
Lebanon24
04:24 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24