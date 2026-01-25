وسط التهديدات بشن الحرب على إيران.. كيف تغيّرت الرحلات الجوية في الشرق الأوسط؟

غيّرت شركات طيران مسارات بعض الرحلات وألغت أخرى في أنحاء مع تصاعد التوترات بين والولايات المتحدة، بعد قول الرئيس الأميركي الخميس إن لدى "أسطول" متجهًا نحو إيران.



وقال مسؤول إيراني كبير الجمعة إن إيران ستتعامل مع أي هجوم باعتباره "حربًا شاملة ضدنا"، وذلك قبل وصول مجموعة حاملات الطائرات الأميركية وأصول عسكرية أخرى إلى الشرق الأوسط خلال الأيام المقبلة.



وفي 16 كانون الثاني، أوصت هيئة تنظيم الطيران التابعة للاتحاد بأن تتجنب شركات الطيران التابعة لها المجال الجوي مع تصاعد التوترات.



أبرز قرارات شركات الطيران:



"كيه إل إم": أعلنت في 24 كانون الثاني أنها ستتجنب التحليق فوق "أجزاء كبيرة من الشرق الأوسط" حتى إشعار آخر، وقال متحدث باسمها: "لن تحلق KLM عبر المجال الجوي لإيران والعراق وإسرائيل، ولن تحلق فوق العديد من دول منطقة الخليج".



"إير فرانس": استأنفت رحلاتها إلى دبي في 24 كانون الثاني بعد تعليقها قبل يوم واحد، وقالت إنها تتابع الوضع "في الوقت الفعلي"، مؤكدة أنها "تراقب باستمرار الوضع الجيوسياسي للأراضي التي تخدمها طائراتها والتي تحلق فوقها".



"لوفتهانزا": أعلنت في 14 كانون الثاني أنها ستتجنب المجالين الجويين الإيراني والعراقي حتى إشعار آخر، وستشغّل رحلات نهارية فقط إلى تل أبيب وعمان بين 14 و19 كانون الثاني، مع الإشارة إلى احتمال إلغاء بعض الرحلات نتيجة هذه الإجراءات.



"بريتيش إيروايز": علقت مؤقتًا رحلاتها إلى البحرين في 16 كانون الثاني كإجراء احترازي، ثم عادت الرحلات لتظهر على موقع الشركة في 24 كانون الثاني، وقال متحدث إن الرحلات ستسير وفق الجدول المحدد.



"فين إير": أعلنت في 16 كانون الثاني أنها أوقفت المرور عبر المجال الجوي العراقي، واتجهت إلى الدوحة ودبي عبر ، مشيرة إلى أنها كانت تتجنب أصلًا المجالات الجوية والسورية والإسرائيلية لأسباب أمنية.



"ويز إير": قال متحدث في كانون الثاني إن الشركة تجنبت المجالين الجويين العراقي والإيراني، موضحًا أن بعض الرحلات المتجهة غربًا من دبي وأبو ظبي قد تضطر للتوقف في "لارنكا" بقبرص أو "سالونيك" باليونان للتزود بالوقود وتبديل الطاقم.

