Najib Mikati
عربي-دولي

كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات

Lebanon 24
25-01-2026 | 02:41
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات
كارثة داخل فندق.. حريق أودى بحياة العشرات photos 0
تحول مجمع "غول بلازا" التجاري في كراتشي إلى رماد بعد حريق هائل استمر يومين، مخلفاً 67 قتيلاً على الأقل و15 مفقوداً، في أسوأ حريق تشهده المدينة منذ أكثر من عقد.

روى الناجون رحلة معاناة داخل المبنى، حيث تحول الهواء إلى دخان أسود كثيف وانقطعت الكهرباء. وأدى إغلاق معظم المخارج الـ16 كإجراء روتيني ليلي، مع تهوية سيئة وازدحام الممرات، إلى مضاعفة الكارثة.

ووصف الناجي محمد عمران، المصاب بالسكري ومشاكل في القلب، الجو قائلاً: "شعرت وكأنها نهاية العالم. لم أكن أستطيع رؤية الشخص الذي بجانبي". ولجأ عشرات المحتجزين إلى السطح لمدة ساعة قبل أن يمكنهم العبور إلى مبنى مجاور عبر سلم مكسور بعد تغير اتجاه الرياح.

كشفت وثائق أن المبنى، الذي شُيد في ثمانينيات القرن الماضي، انتهك معايير البناء والسلامة لعقود. وأظهرت سجلات هيئة مراقبة المباني قضايا متكررة رفعت منذ 1992 بسبب مخالفات السلامة والبناء غير المرخص.

وحددت عمليات تفتيش للإطفاء في 2023 و2024 أوجه قصور خطيرة في المبنى، بما في ذلك عدم كفاية معدات مكافحة الحرائق، وإغلاق طرق الهروب، وأجهزة إنذار معيبة، وأسلاك كهربائية خطرة، ونقص تدريب العاملين.

انتقد الناجون وأصحاب المحلات استجابة فرق الإطفاء، واصفين إياها بالمتأخرة وغير الكافية، بينما أشارت الحكومة إلى صعوبة السيطرة على الحريق بسبب وجود أكثر من 50 أسطوانة غاز ومواد قابلة للاشتعال داخل المتاجر المكدسة بالبضائع تحسباً لموسم رمضان. كما أعاق الازدحام المروري وحشد الآلاف خارج المبنى وصول سيارات الإطفاء الإضافية.

كان العديد من المفقودين من الموظفين والتجار الذين حاولوا مساعدة الآخرين على الهروب أو عادوا بحثاً عن أفراد عائلاتهم. وتسببت الكارثة في خسارة فادحة للمجتمع التجاري المترابط في السوق، حيث يقول أحد الناجين: "أشخاص كنا نراهم يومياً لم يعودوا بيننا".
