Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

في سوريا.. القبض على مسؤول التسليح خلال عهد الأسد

Lebanon 24
25-01-2026 | 03:50
في سوريا.. القبض على مسؤول التسليح خلال عهد الأسد
في سوريا.. القبض على مسؤول التسليح خلال عهد الأسد photos 0
ألقت الأجهزة الأمنية السورية القبض على مسؤول تسليح سابق في الجيش خلال فترة حكم النظام السابق، بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية أن مديرية الأمن الداخلي في مصياف، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في حماة، اعتقلت المدعو كنان علي بلال، الذي كان متطوعاً سابقاً في اللواء 85 خلال "فترة حكم النظام البائد".

وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به شغل منصب مسؤول قسم التسليح في الكتيبة 425، وقام بمهام عملياتية في منطقة الغاب، حيث ارتكب جرائم بحق المدنيين، واستمر في عمله حتى "سقوط النظام".

وأكدت الوزارة أنها أحالت المقبوض عليه إلى القضاء المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
Lebanon24
05:10 | 2026-01-25
Lebanon24
05:06 | 2026-01-25
Lebanon24
04:50 | 2026-01-25
Lebanon24
04:48 | 2026-01-25
Lebanon24
04:32 | 2026-01-25
Lebanon24
04:24 | 2026-01-25
