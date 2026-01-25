في سوريا.. القبض على مسؤول التسليح خلال عهد الأسد

ألقت القبض على مسؤول تسليح سابق في الجيش خلال فترة حكم النظام السابق، بتهمة ارتكاب جرائم جسيمة ضد المدنيين.



وذكر بيان لوزارة الداخلية أن في مصياف، بالتعاون مع فرع في حماة، اعتقلت المدعو كنان ، الذي كان متطوعاً سابقاً في اللواء 85 خلال "فترة حكم النظام البائد".



وأوضح البيان أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به شغل منصب مسؤول قسم التسليح في الكتيبة 425، وقام بمهام عملياتية في منطقة الغاب، حيث ارتكب جرائم بحق المدنيين، واستمر في عمله حتى "سقوط النظام".



وأكدت الوزارة أنها أحالت المقبوض عليه إلى المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



Advertisement