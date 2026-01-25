إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة

أصدرت إدارة السجون التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق ، ، بياناً بشأن وجود أحداث داخل سجن الأقطان في ، وذلك رداً على تساؤلات أثيرت حول هذا الموضوع.



وأفاد البيان بأن قسماً داخل السجن كان يضم مجموعة من الأحداث، بينهم متورطون في جرائم متنوعة بموجب شكاوى رسمية، وآخرون كانوا ضحايا لعمليات تجنيد واستغلال من قبل تنظيم داعش.



ووفقاً للبيان، تم نقل هؤلاء الأحداث قبل نحو ثلاثة أشهر من سجن الأحداث إلى سجن الأقطان "نتيجة الظروف الأمنية القائمة"، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار "إجراءات احترازية وتنظيمية".



كما أشار البيان إلى أن الأحداث تلقوا "معاملة خاصة" خلال فترة احتجازهم، وتم توفير برامج تأهيلية تهدف إلى "إصلاح السلوك" وضمان "إعادة اندماجهم في المجتمع".



ويأتي هذا التوضيح في وقت تواجه فيه قوات سوريا (قسد) انتقادات متعلقة بظروف احتجاز الأحداث في ذلك السجن.



وكانت الحكومة قد أعلنت يوم السبت الإفراج عن ما لا يقل عن 126 قاصراً كانوا محتجزين في سجن الأقطان. كما أعلنت ، يوم الجمعة، استلام السجن "أصولاً" بعد خروج قسد منه. (سكاي نيوز)



