Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:15
إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة
إدارة سجون الإدارة الذاتية توضح ملابسات احتجاز الأحداث في الرقة photos 0
أصدرت إدارة السجون التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، يوم الأحد، بياناً بشأن وجود أحداث داخل سجن الأقطان في مدينة الرقة، وذلك رداً على تساؤلات أثيرت حول هذا الموضوع.

وأفاد البيان بأن قسماً داخل السجن كان يضم مجموعة من الأحداث، بينهم متورطون في جرائم متنوعة بموجب شكاوى رسمية، وآخرون كانوا ضحايا لعمليات تجنيد واستغلال من قبل تنظيم داعش.

ووفقاً للبيان، تم نقل هؤلاء الأحداث قبل نحو ثلاثة أشهر من سجن الأحداث إلى سجن الأقطان "نتيجة الظروف الأمنية القائمة"، مؤكداً أن العملية تأتي في إطار "إجراءات احترازية وتنظيمية".

كما أشار البيان إلى أن الأحداث تلقوا "معاملة خاصة" خلال فترة احتجازهم، وتم توفير برامج تأهيلية تهدف إلى "إصلاح السلوك" وضمان "إعادة اندماجهم في المجتمع".

ويأتي هذا التوضيح في وقت تواجه فيه قوات سوريا الديمقراطية (قسد) انتقادات متعلقة بظروف احتجاز الأحداث في ذلك السجن.

وكانت الحكومة السورية قد أعلنت يوم السبت الإفراج عن ما لا يقل عن 126 قاصراً كانوا محتجزين في سجن الأقطان. كما أعلنت وزارة العدل، يوم الجمعة، استلام السجن "أصولاً" بعد خروج قسد منه. (سكاي نيوز)
