تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:22
A-
A+
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال
باستخدام الذكاء الاصطناعي.. عصابة تنتحل شخصية العائلة المالكة البلجيكية للاحتيال photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشف محققون بلجيكيون يوم السبت عن عصابة احتيال انتحلت صفة أفراد العائلة الملكية البلجيكية طوال العام الفائت، لاستهداف شخصيات أجنبية بارزة ورجال أعمال.

وأوضح المدعون الفدراليون أن أفراد العصابة، الذين لم تُكشف هوياتهم بعد، استخدموا رسائل بريد إلكتروني ومكالمات هاتفية ومقاطع فيديو مزيفة مولّدة بالذكاء الاصطناعي لتنفيذ عملياتهم.

وتعمل العصابة منذ مطلع عام 2025، مستخدمة مكالمات هاتفية وتطبيق واتساب لانتحال صفة الملك فيليب أو أحد كبار مساعديه، في محاولة لاستدراج الضحايا وسرقة أموالهم.

وكانت العصابة تختار ضحاياها بناء على صلاتهم المحتملة بالعائلة الملكية. ولحسن الحظ، كشف معظم الضحايا الخدعة بسرعة، وفقاً للبيان الرسمي.

ولكن العصابة نجحت في حالة واحدة على الأقل في إقناع أحد الأشخاص بتحويل أموال لها.

وشملت أهداف العصابة أيضاً عائلات بلجيكية مقربة من العائلة الملكية. حيث حاول المحتالون، عبر دعوات لمقابلات فيديو، انتحال شخصية الملك، مستخدمين على الأرجح صوراً مولّدة بالذكاء الاصطناعي.

كما تلقى بعض رجال الأعمال دعوات لحضور حفلات عشاء وهمية، طالب فيها المحتالون بدفع رسوم رعاية لهذه الفعاليات المزعومة.

ويجري المدعون الفدراليون البلجيكيون تحقيقاتهم في هذه القضايا بمساعدة فرق متخصصة من الشرطة الفدرالية. (سكاي نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
احتيال جديد بالذكاء الاصطناعي: فيديوهات خطف مزيفة تهدد العائلات
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بزشكيان: إسرائيل هاجمت إيران باستخدام الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل الذكاء الاصطناعي يحميك من احتيالات عيد الميلاد الإلكترونية؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:44:23 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

منوعات

الذكاء الاصطناعي

العائلة المالكة

الملك فيليب

سكاي نيوز

سكاي نيو

حسن الحظ

القضايا

واتساب

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
05:10 | 2026-01-25
Lebanon24
05:06 | 2026-01-25
Lebanon24
04:50 | 2026-01-25
Lebanon24
04:48 | 2026-01-25
Lebanon24
04:32 | 2026-01-25
Lebanon24
04:24 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24