تايوان ترصد تحركات عسكرية صينية حول مضيق تايوان

رصدت ، خلال الـ24 ساعة الممتدة من صباح السبت حتى ، 4 طائرات عسكرية و7 سفن حربية و3 سفن رسمية تابعة للصين حول أراضيها.



وأفادت التقارير بأن طائرتين من الطائرات المذكورة عبرتا الخط الفاصل في ، ودخلتا منطقتي الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية لتايوان.



ورداً على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفناً حربية، بالإضافة إلى نشر أنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة النشاط الصيني.



وسجلت تايوان هذا الشهر، حتى الآن، 224 حالة دخول لطائرات عسكرية صينية و172 حالة لسفن صينية إلى المناطق المحيطة بها.



يذكر أن زادت تدريجياً، منذ أيلول 2020، من استخدام ما يُعرف بتكتيكات " "، عبر تكثيف وجود طائراتها العسكرية وسفنها البحرية حول تايوان.



وتُعرّف هذه التكتيكات بأنها جهود تتجاوز الردع الثابت لتحقيق أهداف أمنية دون اللجوء إلى الاستخدام المباشر والهائل للقوة. (سكاي نيوز)



