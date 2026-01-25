استعدادات لفتح معابر إنسانية في شمال سوريا

أعلنت أنها تستعد لافتتاح معبرين إنسانيين في الحسكة وريف حلب، وسط نداءات بعد تردي الأوضاع الإنسانية في المناطق ذات الغالبية ، خاصة مدينة كوباني في ريف حلب.ونقلت وكالة " " عن والاتصال في أن ، بالتنسيق مع محافظتي الحسكة وحلب، "يستعد لافتتاح ممرين إنسانيين سيعلن عنهما حالما تستكمل التجهيزات اللازمة".