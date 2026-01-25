الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!

قدّر مسؤول سابق في جهاز الموساد أن النظام يسير نحو السقوط مع نهاية ولاية الرئيس الأميركي ، معتبراً أن مصير طهران بات مرتبطاً بشكل مباشر بمسار الضغوط والسياسات التي تقودها في المرحلة الراهنة.وفي هذا الإطار، قال المسؤول السابق في الموساد والباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، ساغيف أسولين، في تصريحات للقناة 14 العبرية، إن "تستعد لشن هجوم على "، واصفاً التوقيت الحالي بأنه "فرصة مؤاتية" لإحداث تغيير جذري في بنية النظام الإيراني.وأشار أسولين إلى أن "نقطة الارتكاز قد سقطت" داخل النظام في طهران، معتبرا أن سقوطه "مسألة وقت" رغم توقعه "مراحل من الصعود والهبوط" قبل لحظة الانهيار، لكنه جزم بأن هذا الانهيار سيتحقق "بحلول نهاية ولاية ، ولن يبقى هذا النظام بعدها".ولفت إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يضع "رأس المحور" الإيراني في صدارة أولوياته، ويعمل على تنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية في ما يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الملف.وفي سياق الحديث عن البعد الداخلي الإيراني، تطرق أسولين إلى منشور لولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي على منصة "إكس" دعا فيه الإيرانيين إلى تجديد الاحتجاجات في مدن البلاد، معتبرا أن الدعوة تعكس "هدفا مشتركا" بين جزء من المؤسسة الأمنية وبين قوى المعارضة الساعية إلى تصعيد الضغط الشعبي على النظام.ورأى أن تلاقي الضغط الخارجي بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل مع الحراك الداخلي في الشارع الإيراني قد يفتح الباب أمام "لحظات تاريخية" في إذا ما تبلورت الظروف الميدانية والسياسية اللازمة لذلك. (روسيا اليوم)