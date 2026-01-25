الموساد يحدد توقيت "سقوط النظام" في إيران!

قدّر مسؤول سابق في جهاز الموساد أن النظام الإيراني
يسير نحو السقوط مع نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب
، معتبراً أن مصير طهران بات مرتبطاً بشكل مباشر بمسار الضغوط والسياسات التي تقودها واشنطن
في المرحلة الراهنة.
وفي هذا الإطار، قال المسؤول السابق في الموساد والباحث في مركز القدس للشؤون الخارجية والأمنية، ساغيف أسولين، في تصريحات للقناة 14 العبرية، إن الولايات المتحدة
"تستعد لشن هجوم على إيران
"، واصفاً التوقيت الحالي بأنه "فرصة مؤاتية" لإحداث تغيير جذري في بنية النظام الإيراني.
وأشار أسولين إلى أن "نقطة الارتكاز قد سقطت" داخل النظام في طهران، معتبرا أن سقوطه "مسألة وقت" رغم توقعه "مراحل من الصعود والهبوط" قبل لحظة الانهيار، لكنه جزم بأن هذا الانهيار سيتحقق "بحلول نهاية ولاية ترامب
، ولن يبقى هذا النظام بعدها".
ولفت إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي
بنيامين نتنياهو يضع "رأس المحور" الإيراني في صدارة أولوياته، ويعمل على تنسيق وثيق مع الإدارة الأميركية في ما يتعلق بكيفية التعامل مع هذا الملف.
وفي سياق الحديث عن البعد الداخلي الإيراني، تطرق أسولين إلى منشور لولي العهد الإيراني السابق رضا بهلوي على منصة "إكس" دعا فيه الإيرانيين إلى تجديد الاحتجاجات في مدن البلاد، معتبرا أن الدعوة تعكس "هدفا مشتركا" بين جزء من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
وبين قوى المعارضة الإيرانية
الساعية إلى تصعيد الضغط الشعبي على النظام.
ورأى أن تلاقي الضغط الخارجي بقيادة الولايات المتحدة وإسرائيل مع الحراك الداخلي في الشارع الإيراني قد يفتح الباب أمام "لحظات تاريخية" في الشرق الأوسط
إذا ما تبلورت الظروف الميدانية والسياسية اللازمة لذلك. (روسيا اليوم)