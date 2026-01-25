"تصفية الحساب الأخير".. العراق يستعد محاكمة "كبار داعش" القادمين من سوريا

وجه القاضي فائق زيدان، رئيس مجلس الأعلى في ، الأحد، دعوة عاجلة للتنسيق بين السلطة القضائية ووزارتي الداخلية والعدل والأجهزة الأمنية، لبدء إجراءات التحقيق ومحاكمة آلاف المعتقلين من تنظيم "داعش" الذين نُقلوا مؤخراً من مراكز الاحتجاز في .



وشدد زيدان، خلال اجتماع أمني وقضائي رفيع المستوى، على ضرورة أن تجرى المحاكمات وفق أحكام القانون مع الالتزام التام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.



وتأتي هذه التحركات القضائية بعد موافقة على استلام نحو 7000 من كبار قيادات وعناصر "داعش" كانوا محتجزين في سجون تشرف عليها "قوات سوريا " (قسد)، وذلك في ظل اشتعال الجبهات الميدانية بين "قسد" والجيش السوري. ومن المقرر أن يتم إيواء هؤلاء العناصر في معتقلات محصنة، حيث يجري تسلمهم على دفعات متتالية لتأمين معالجتهم قانونياً وأمنياً.





