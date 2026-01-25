زيلينسكي يطالب بصواريخ دفاع جوي إضافية لحماية كييف

دعا الرئيس الأوكراني ، اليوم الأحد، حلفاءه إلى تعزيز لبلاده، للتصدي للضربات الروسية التي تركت مئات الآلاف من سكان من دون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء.



وبحسب وكالة "فرانس برس"، استهدفت البنية التحتية للطاقة طوال فترة الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، إلا أن كييف تؤكد أن شتاء هذا العام كان الأقسى، مع تمكّن مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من اختراق دفاعاتها الجوية، ما فاقم معاناة السكان خلال موجات الصقيع الشديدة.



وقال لدى وصوله إلى فيلنيوس "أطلق هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخا من أنواع مختلفة".



وأضاف "لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا".



واستهدفت الضربات الروسية بشكل خاص كييف، ما أجبر نصف مليون شخص على النزوح في ظل قطع الكهرباء والتدفئة.







