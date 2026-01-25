تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Advertisement

عربي-دولي

زيلينسكي يطالب بصواريخ دفاع جوي إضافية لحماية كييف

Lebanon 24
25-01-2026 | 06:30
زيلينسكي يطالب بصواريخ دفاع جوي إضافية لحماية كييف
زيلينسكي يطالب بصواريخ دفاع جوي إضافية لحماية كييف photos 0
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، حلفاءه إلى تعزيز أنظمة الدفاع الجوي لبلاده، للتصدي للضربات الروسية التي تركت مئات الآلاف من سكان كييف من دون كهرباء وتدفئة في فصل الشتاء.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، استهدفت روسيا البنية التحتية للطاقة الأوكرانية طوال فترة الحرب المستمرة منذ قرابة أربع سنوات، إلا أن كييف تؤكد أن شتاء هذا العام كان الأقسى، مع تمكّن مئات الطائرات المسيرة والصواريخ من اختراق دفاعاتها الجوية، ما فاقم معاناة السكان خلال موجات الصقيع الشديدة.

وقال زيلينسكي لدى وصوله إلى فيلنيوس "أطلق الروس هذا الأسبوع وحده أكثر من 1700 طائرة هجومية مسيرة وأكثر من 1380 قنبلة جوية موجهة و69 صاروخا من أنواع مختلفة".

وأضاف "لهذا السبب، نحتاج إلى صواريخ لأنظمة الدفاع الجوي كل يوم، ونواصل العمل مع الولايات المتحدة وأوروبا لضمان حماية أقوى لأجوائنا".

واستهدفت الضربات الروسية بشكل خاص كييف، ما أجبر نصف مليون شخص على النزوح في ظل قطع الكهرباء والتدفئة.


