عن حرب الـ12 يوم مع إسرائيل.. هذا ما كشفه نائب قائد الحرس الثوري الإيراني

أكد نائب قائد ، ، أن "لن تستسلم للأعداء أبدًا"، مشددًا على أن البلاد خرجت من حرب الـ12 يومًا "أقوى من ذي قبل"، بحسب تصريحه.





وأضاف وحيدي، في كلمة ألقاها خلال مناسبة لإحياء ذكرى ضحايا الحرب، أن "الأعداء تعرّضوا لهزيمة لم يسبق لهم أن اختبروها"، متوعدًا بالرد على أي "مغامرة عدائية بطريقة تجعلهم يندمون"، بحسب" ".





وفي تصريحات تصعيدية، اعتبر وحيدي أن "أميركا وإسرائيل سيسقطان يومًا ما"، مؤكّدًا في الوقت ذاته أن الاحتجاجات الأخيرة في إيران، التي بدأت نهاية كانون الأول 2025 بسبب انخفاض قيمة العملة المحلية، "فتنة أميركية" لن تؤدي إلى انهيار النظام.

