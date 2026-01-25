تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

الحشود الأميركية في المنطقة غير كافية لحرب طويلة الأمد ضد طهران.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية

Lebanon 24
25-01-2026 | 06:38
A-
A+

الحشود الأميركية في المنطقة غير كافية لحرب طويلة الأمد ضد طهران.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
الحشود الأميركية في المنطقة غير كافية لحرب طويلة الأمد ضد طهران.. هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت صحيفة إسرائيلية عن أبرز محاور استراتيجية الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه إيران، مشيرة إلى أن الوجود العسكري الأميركي في المنطقة غير كافٍ لخوض حرب طويلة الأمد، وأن الهدف الأساسي يكمن في تنفيذ هجوم محدود يدفع طهران للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأوضحت صحيفة "معاريف" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يعمل حاليًا على جمع الوثائق اللازمة لاستئناف المفاوضات مع إيران، بعد تنفيذ ضربة سريعة تستهدف منشآت حيوية في العمق الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن المحلل الإسرائيلي إيال عوفير قوله: "إذا كان ترامب يستعد، كما يُشاع، لحرب طويلة الأمد ضد إيران، لكان انتشار قواته في المنطقة مختلفًا تمامًا".

وخَفَّف عوفير من حدة توقع مراقبين بشأن توجيه ضربة أميركية غير مسبوقة لإيران، مؤكدًا أن تباهي ترامب بـ"قدوم قوات أميركية هائلة إلى الدولة الفارسية" لا يعكس بالضرورة نية جدية لشن حرب واسعة.

وأشار إلى أن المقارنة بين الحشود الأميركية الحالية ونظيرتها في الحروب السابقة، بدءًا من فيتنام، مرورًا بحروب الخليج ضد العراق، وصولًا إلى حشود العام الماضي التي مهّدت لحرب الـ12 يومًا ضد إيران، لا تعطي انطباعًا بخطط حرب طويلة الأمد.

وأكد المحلل الإسرائيلي أن الاستنتاج الواضح يشير إلى اعتزام واشنطن "شن عمل عسكري قوي لكنه محدود"، يتبعه العودة الفورية إلى المفاوضات عبر المبعوث ستيف ويتكوف.


ورغم أنه ألمح إلى أن تقديره قد يكون "صحيحًا أو خاطئًا"، شدد على امتلاك الولايات المتحدة جيشًا قويًا بقدرات لوجستية هائلة، بحيث إذا قرر ترامب خوض حرب طويلة الأمد، يمكن نقل عدد كبير من القوات الأمريكية بسرعة لا تتجاوز 72 ساعة إلى أي مكان في العالم.


ولفت إلى أنه رغم الحشود الأميركية، يبقى قوام القوات الإسرائيلية في المنطقة أعلى من التواجد العسكري الأميركي الحالي.


وأوضح: "يمتلك سلاح الجو الإسرائيلي حوالي 300 طائرة مقاتلة، نصفها تقريبًا من طراز F-16، والباقي من طراز F-15، فضلًا عن مقاتلات F-35 الشبحية. أما الولايات المتحدة، وفق المنشورات المتاحة، فلا تمتلك في المنطقة سوى حوالي 100 مقاتلة، وحتى مع وصول حاملة الطائرات لينكولن، التي تحمل نحو 50 مقاتلة، لا تزال إسرائيل تمتلك أكبر قوة جوية متاحة في المنطقة".


وأشار إلى أن مقارنة الوضع بالمرحلة التي سبقت حرب الخليج، حين حشدت الولايات المتحدة ثلاث حاملات طائرات في المنطقة، بالإضافة إلى حاملتين في البحر المتوسط، تظهر فجوة كبيرة بين القوات فيما يتعلق بجدية شن حرب طويلة الأمد ضد إيران.


وعلى مستوى القدرات التكنولوجية، أوضح المحلل الإسرائيلي أن المئات من صواريخ "توماهوك" المنتشرة على ظهر المدمرات الأمريكية في المنطقة، لا يمكنها تدمير المخابئ العميقة التي يحتمي بها المسؤولون الإيرانيون، والتي يتراوح عمقها بين 60 و80 مترًا، بينما تقتصر قدرة الصواريخ على اختراق تحصينات لا يزيد عمقها على 20 مترًا فقط.


وأضاف: "حرب طويلة الأمد تتطلب انتشارًا عسكريًا مختلفًا، مع تمركز قاذفات القنابل في قواعد قريبة من إيران مثل 'خليج سودا' في كريت، أو 'أكروتيري' في قبرص، أو دييغو غارسيا في المحيط الهندي؛ وهو ما لا تشير أي مؤشرات حالية إلى حدوثه، كما أنه لا توجد معلومات مؤكدة حول نشر مقاتلات وقاذفات في إنجلترا أو حتى ألمانيا". (آرم نيوز) 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مسؤول أمني إسرائيلي: الحشود العسكرية الأميركية في المنطقة غير مسبوقة وضخمة جدا
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
دراسة حديثة تكشف آثارًا طويلة الأمد لكوفيد-19 على الدماغ!
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
نتنياهو يخطط لحملة "تطهير" ضد المناوئين له داخل الليكود.. هذا ما كشفته صحيفة اسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24
صراع بين حماس و"الجهاد الإسلامي" لتسريع الانتقال للمرحلة الثانية... هذا ما كشفته صحيفة إسرائيلية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:17 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الإسرائيلية

الإسرائيلي

الإيراني

إسرائيل

العراق

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24