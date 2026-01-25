تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

كوبا ترفع الجهوزية العسكرية بعد تهديدات أميركية مباشرة

Lebanon 24
25-01-2026 | 07:45
A-
A+
كوبا ترفع الجهوزية العسكرية بعد تهديدات أميركية مباشرة
كوبا ترفع الجهوزية العسكرية بعد تهديدات أميركية مباشرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شدد الرئيس الكوبي ميغل دياز-كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" أمريكي قد تتعرض له، تزامنًا مع إجراء الجزيرة تدريبات السبت، لتأكيد جاهزيتها العسكرية.

وحذّر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كانون الثاني من أن هافانا على وشك "السقوط"، داعيًا سلطات الجزيرة الخاضعة لحصار اقتصادي أمريكي، إلى إبرام اتفاق مع واشنطن، أو مواجهة مصير مشابه لفنزويلا حيث اعتقلت قوات أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو.

وتعهّد الرئيس الأمريكي بعد الإطاحة بحكم مادورو، قطع إمدادات النفط التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا.

أشرف دياز-كانيل السبت على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.

وقال الرئيس الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".

ورأى أن "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكدًا أن التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة". (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الأشغال ترفع الجهوزية استعدادًا للمنخفض الجوي
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران ترفع مستوى الجهوزية الجوية وسط تحركات غير اعتيادية في العراق
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير خارجية كوبا: لن نخضع لابتزاز الولايات المتحدة ولا لتهديداتها العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الصين تعارض التدخل الأجنبي في إيران بعد تهديدات ترامب العسكرية
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 17:52:32 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس الأمريكي

دونالد ترامب

وقال الرئيس

الجزيرة

فنزويلا

دونالد

واشنطن

أمريكي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:41 | 2026-01-25
Lebanon24
10:01 | 2026-01-25
Lebanon24
10:00 | 2026-01-25
Lebanon24
09:44 | 2026-01-25
Lebanon24
09:37 | 2026-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24