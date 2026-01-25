كوبا ترفع الجهوزية العسكرية بعد تهديدات أميركية مباشرة

شدد الرئيس الكوبي ميغل دياز-كانيل على جاهزية كوبا لمواجهة أي "عدوان" قد تتعرض له، تزامنًا مع إجراء تدريبات السبت، لتأكيد جاهزيتها العسكرية.وحذّر في كانون الثاني من أن هافانا على وشك "السقوط"، داعيًا سلطات الجزيرة الخاضعة لحصار اقتصادي أمريكي، إلى إبرام اتفاق مع ، أو مواجهة مصير مشابه لفنزويلا حيث اعتقلت قوات أمريكية الرئيس نيكولاس مادورو.وتعهّد الرئيس الأمريكي بعد الإطاحة بحكم مادورو، قطع إمدادات التي كانت كراكاس توفرها لحليفتها كوبا.أشرف دياز-كانيل السبت على تدريبات عسكرية شاركت فيها سرية دبابات، بحضور وزير القوات المسلحة الجنرال ألفارو لوبيز مييرا وكبار الضباط.الكوبي في تصريحات بثها التلفزيون إن "الطريقة الأمثل لمنع العدوان هي أن تضطر الإمبريالية لأن تأخذ في الحسبان كلفة مهاجمة بلادنا".ورأى أن "ذلك يرتبط بدرجة كبيرة باستعدادنا لهذا النوع من الخطوات العسكرية"، مؤكدًا أن التدريبات "لها أهمية بالغة في الظروف الراهنة". (ارم نيوز)