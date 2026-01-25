بوتين وويتكوف يرسمان ملامح التسوية.. والكرملين: المسار "طويل ومعقد"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأحد، أن تمارس ضغوطاً من حيث الوقت وتتحرك بوتيرة سريعة في دورها كوسيط لعملية التسوية في ، معتبراً أن هذه الديناميكية العالية "أمر يمكن تفهمه".



وأوضح بيسكوف، في تصريحات لوسائل إعلام روسية نقلتها وكالة " "، أن اللقاء الذي جمع الرئيس مع المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، كان "مهماً جداً"، مشيراً إلى أن الجانب الأمريكي يسعى لتعجيل الأمور في ملف الأزمة.



ورغم السرعة ، جدد بيسكوف تأكيد على أن مسار التسوية في أوكرانيا سيكون "طويلاً ومعقداً"، لافتاً في الوقت ذاته إلى أن الالتزام بالمسارات التي يتم الاتفاق عليها هو المفتاح الوحيد لإحراز تقدم حقيقي في هذا الملف الشائك.







