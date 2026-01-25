أزمة دبلوماسية متفاقمة بين الولايات المتحدة وكندا على خلفية نفوذ القطب الشمالي

حذر المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من أن كندا قد تواجه تداعيات خطيرة على خلفية الموقف الذي اتخذه رئيس وزرائها مارك كارني إزاء التوترات الأمريكية حول غرينلاند.



وقال بيسكوف في تصريحات للصحفي بافيل زارابين من قناة " 1": "لا أعلم إلى أي مدى سيكون هذا مؤلماً بالنسبة لكندا، لكن يمكنني التكهن باحتمالية كبيرة أن صداعاً كبيراً ينتظر الكنديين في ".



وكان كارني قد أعلن دعم بلاده لحق غرينلاند والدنمارك في تقرير مصير بشكل مستقل، في موقف ينظر إليه على أنه معارض للتطلعات الأمريكية تجاه المنطقة.



تأتي تحذيرات بيسكوف في ظل تصاعد التوتر بين وأوتاوا، إذ سبق للرئيس الأمريكي أن هدد مراراً خلال العام الماضي بضم كندا كولاية أمريكية رقم 51 على خلفية الخلافات التجارية بين البلدين.



وفي منتدى دافوس الاقتصادي العالمي هذا الشهر، جدد هجومه على كندا قائلاً إن "كندا موجودة بفضل "، في تصريحات تعكس تصاعد حدة الخطاب الأمريكي تجاه جارتها الشمالية.



وتشير هذه التطورات إلى تفاقم الأزمة الدبلوماسية بين الحليفين التقليديين، في وقت تسعى فيه إدارة ترامب لفرض نفوذها في منطقة القطب ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية المتزايدة.



