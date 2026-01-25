تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة

Lebanon 24
25-01-2026 | 10:01
ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة
ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة photos 0
وصف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، المحادثات التي أجراها مسؤولون أمريكيون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن المرحلة الثانية من "خطة السلام" التي طرحها الرئيس دونالد ترامب في غزة، بأنها كانت "بناءة وإيجابية".

وأوضح ويتكوف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجانبين اتفقا على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في المسائل الحيوية بالمنطقة، مؤكداً على العلاقات القوية والتنسيق الوثيق بين الولايات المتحدة وإسرائيل. وأشار إلى أن هذه المباحثات، التي جرت أمس السبت، تركزت على الخطة المكونة من 20 بنداً.

وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على نزع سلاح حركة "حماس" وبقية الفصائل الفلسطينية، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة. كما تتضمن بدء جهود إعادة الإعمار التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، وذلك بعد أن شملت المرحلة الأولى وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى.

