ويتكوف: محادثاتنا مع نتنياهو حول المرحلة الثانية من خطة السلام كانت بناءة

وصف المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، المحادثات التي أجراها مسؤولون أمريكيون مع بنيامين بشأن المرحلة الثانية من "خطة السلام" التي طرحها الرئيس في غزة، بأنها كانت "بناءة وإيجابية".



وأوضح ويتكوف، في منشور عبر منصة "إكس"، أن الجانبين اتفقا على الخطوات التالية وأهمية استمرار التعاون في المسائل الحيوية بالمنطقة، مؤكداً على العلاقات القوية والتنسيق الوثيق بين وإسرائيل. وأشار إلى أن هذه المباحثات، التي جرت أمس السبت، تركزت على الخطة المكونة من 20 بنداً.



وتنص المرحلة الثانية من الاتفاق على نزع سلاح حركة " " وبقية الفصائل ، وتنفيذ انسحاب إضافي للجيش من . كما تتضمن بدء جهود إعادة الإعمار التي تقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار، وذلك بعد أن شملت المرحلة الأولى وقفاً لإطلاق النار وتبادلاً للأسرى.





