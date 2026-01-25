لقاء إماراتي–روسي لبحث التعاون ودعم الجهود الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية

استقبل رئيس دولة الشيخ زايد آل رئيس الدولة، اليوم الأحد، كيريل دميترييف مبعوث للتعاون الاقتصادي والاستثماري الدولي.وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، أن "المبعوث الروسي نقل إلى الرئيس الإماراتي خلال اللقاء تحيات فلاديمير رئيس الاتحادية وشكره لاستضافة دولة الإمارات المحادثات الثلاثية التي تضم الأمريكية وروسيا الاتحادية وجمهورية في إطار المساعي الهادفة إلى تعزيز الحوار وإيجاد حلول دبلوماسية للأزمة ".وتطرق اللقاء إلى علاقات التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وروسيا وفرص تطويرها في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتنموية، إضافة إلى عدد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك.