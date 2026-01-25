مركز مراجعات لتسوية أوضاع عناصر «قسد» في دير الزور

أعلن الأمن الداخلي السوري افتتاح مركز مراجعات لعناصر "قسد" في لتسوية أوضاعهم وتسليم أسلحتهم، وحذّر من أن أي عنصر يتخلّف عن المراجعة سيعرّض نفسه للمساءلة القانونية.

