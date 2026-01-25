حماس: أنجزنا كل ما هو مطلوب في ملف الأسرى والجثث

قال الناطق باسم الجناح العسكري لحركة ، إن الحركة أنجزت جميع الالتزامات المطلوبة منها في ملف الأسرى والجثث، مؤكداً إطلاع الوسطاء على كامل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمكان الجثة الأخيرة المتبقية في .

وأوضح الناطق، في بيان اليوم الأحد، أنه في ما يخص جثة الجندي ران غويلي، فقد جرى تزويد الوسطاء بكل ما لدى القسام من معلومات دقيقة حول مكان وجود الجثة، مشيراً إلى أن ما يثبت صحة هذه المعلومات هو أن القوات الإسرائيلية تقوم حالياً بعمليات بحث في أحد المواقع استناداً إلى المعطيات التي قُدمت للوسطاء.



كما أكد البيان أن كتائب القسام حريصة على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، ولا مصلحة لها في المماطلة، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن العمل على استخراج وتسليم جثث الأسرى جرى في ظروف معقدة وشبه مستحيلة، وبعلم الوسطاء.



وأضاف أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت كل ما هو مطلوب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث جرى تسليم جميع ما لديها من أسرى أحياء وجثث بالسرعة الممكنة ودون أي تأخير.



حماس: لسنا معنيين بالمماطلة

وشددت حماس، في البيان ذاته، على أنها غير معنية بالمماطلة في إعادة الجثة الإسرائيلية الأخيرة، داعية الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في ظل ما وصفته بعدم التزامه بالاتفاق وارتكابه عشرات الخروقات والمجازر.