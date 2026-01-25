تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

حماس: أنجزنا كل ما هو مطلوب في ملف الأسرى والجثث

Lebanon 24
25-01-2026 | 12:30
حماس: أنجزنا كل ما هو مطلوب في ملف الأسرى والجثث
قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن الحركة أنجزت جميع الالتزامات المطلوبة منها في ملف الأسرى والجثث، مؤكداً إطلاع الوسطاء على كامل التفاصيل والمعلومات المتعلقة بمكان الجثة الإسرائيلية الأخيرة المتبقية في قطاع غزة.
وأوضح الناطق، في بيان اليوم الأحد، أنه في ما يخص جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي، فقد جرى تزويد الوسطاء بكل ما لدى كتائب القسام من معلومات دقيقة حول مكان وجود الجثة، مشيراً إلى أن ما يثبت صحة هذه المعلومات هو أن القوات الإسرائيلية تقوم حالياً بعمليات بحث في أحد المواقع استناداً إلى المعطيات التي قُدمت للوسطاء.

كما أكد البيان أن كتائب القسام حريصة على إغلاق هذا الملف بشكل كامل، ولا مصلحة لها في المماطلة، مراعاةً لمصلحة الشعب الفلسطيني، لافتاً إلى أن العمل على استخراج وتسليم جثث الأسرى جرى في ظروف معقدة وشبه مستحيلة، وبعلم الوسطاء.

وأضاف أن الحركة تعاملت مع ملف الأسرى والجثث بشفافية كاملة، وأنجزت كل ما هو مطلوب منها وفق اتفاق وقف إطلاق النار، حيث جرى تسليم جميع ما لديها من أسرى أحياء وجثث بالسرعة الممكنة ودون أي تأخير.

حماس: لسنا معنيين بالمماطلة
وشددت حماس، في البيان ذاته، على أنها غير معنية بالمماطلة في إعادة الجثة الإسرائيلية الأخيرة، داعية الوسطاء إلى تحمل مسؤولياتهم وإلزام إسرائيل بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، في ظل ما وصفته بعدم التزامه بالاتفاق وارتكابه عشرات الخروقات والمجازر.
